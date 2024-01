Tesla ha apportato un significativo cambiamento al sistema audio della sua Model Y RWD, riducendo il numero di altoparlanti da 13 a 7 e sembrando eliminare il subwoofer, come indicato da un aggiornamento sul configuratore online dell’azienda. Questa modifica è specifica per la versione base della Model Y, e la configurazione audio premium con 13 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e suono coinvolgente rimane standard per le versioni Dual Motor e Performance.

Tesla introdurrà altre opzioni?

In passato, Tesla aveva ricevuto elogi per il suo impegno nei sistemi audio di qualità, impiegando ingegneri di marchi rinomati come Bang & Olufsen. La Model 3 e la Model Y erano state ben accolte dagli audiofili per le loro esperienze sonore coinvolgenti.

La configurazione audio aggiornata suggerisce una nuova strategia di taglio dei costi da parte di Tesla, probabilmente mirata a ridurre il prezzo complessivo dei suoi veicoli pur mantenendo un solido margine lordo. Una tale riduzione drastica solleva però interrogativi sull’impatto sulla qualità del suono, specialmente per gli acquirenti che optano per la versione di base della Model Y RWD.

La decisione di Tesla di non fornire un pacchetto di aggiornamento solleva ulteriori dubbi sulla strategia dell’azienda. I compratori saranno probabilmente indirizzati verso la versione Dual Motor, oppure l’azienda potrebbe reintrodurre più opzioni audio in futuro? La modifica al sistema audio sottolinea gli sforzi continui di Tesla nel bilanciare l’accessibilità e le caratteristiche premium, lasciando gli appassionati curiosi sull’esperienza uditiva della Model Y RWD aggiornata. Solo il tempo rivelerà le implicazioni complete di questa riduzione del sistema audio e come si allinea con la strategia più ampia di Tesla nel competitivo mercato dei veicoli elettrici.