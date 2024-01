Tablet Blackview al 30% di sconto con il coupon esclusivo su Amazon

Immaginiamo che tu sia alla ricerca di un nuovo tablet e che non sia tipo da scegliere un dispositivo iOS. Magari preferisci il sistema operativo Android e non vuoi spendere un capitale. Con queste premesse, abbiamo il dispositivo multifunzionale e performante che fa per te. Si tratta del Blackview WIFI 6 Android 13 Tablet potrebbe essere la scelta ideale. Attualmente in vendita su Amazon al prezzo competitivo di 399,99€, è possibile applicare un ulteriore coupon del 30% selezionando l’apposita casella sulla pagina del prodotto.

Una delle caratteristiche distintive di questo tablet è il supporto alla tecnologia WiFi 6. Rispetto al WiFi 5G, il WiFi 6 copre la doppia banda 2,4/5GHz, garantendo una maggiore velocità di trasferimento dati e una connessione più stabile. La tecnologia TWT (Target Wake Time) introduce anche un risparmio energetico, contribuendo a prolungare la durata della batteria. Grazie poi alla presenza del Bluetooth 5.0, il dispositivo consente una copertura più ampia, una velocità di trasmissione più elevata e una maggiore compatibilità con dispositivi esterni.

Schermo e funzionalità Tablet

Lo schermo IPS da 10,1 pollici regala colori brillanti e una visione confortevole. La tecnologia Widevine L1 supportata consente la riproduzione di video HD su diversi programmi. Tramite i due altoparlanti stereo, l’esperienza audiovisiva diventa coinvolgente. La batteria ad alta capacità da 6580 mAh rende questo tablet adatto all’uso all’aperto, durante i viaggi di lavoro o nel tempo libero.

Il tablet utilizza l’ultima versione di Android 13, con controlli della privacy e dei dati migliorati per garantire una maggiore sicurezza. Il tablet è dotato del certificato Google GMS, garantendo la compatibilità con il download di tutte le applicazioni disponibili su Google Play. La presenza di una funzione di controllo parentale lo rende una scelta appropriata anche per gli studenti.

Con 64GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 2TB tramite schede Micro SD/TF, il tablet offre ampio spazio per memorizzare file e dati. I 8GB di RAM assicurano un avvio rapido delle app per un’esperienza fluida. Inoltre, le 3 fotocamere, di cui 2MP+5MP sul retro, garantiscono immagini chiare e belle, oltre a una riproduzione dei ritratti di qualità. Il Blackview Tab 70 WiFi si adatta a diverse situazioni, che sia per il lavoro, l’uso domestico o l’educazione dei bambini grazie alla modalità di controllo genitoriale integrata. Il suo design elegante lo rende anche una scelta ideale per un regalo. Coperto da una garanzia di due anni, il tablet ti donerà un servizio post-vendita soddisfacente per tutti i clienti.