Offerta Esclusiva su Unieuro: TV LG UHD 43 Pollici a 349 Euro

L’avventura di cercare una nuova TV è un’esperienza emozionante, carica di aspettative e possibilità. In un mondo in cui la qualità visiva gioca un ruolo cruciale nella nostra vita quotidiana, scegliere la televisione giusta può fare la differenza tra un semplice spettatore e un appassionato di intrattenimento. Le opzioni sul mercato sono varie, dalle moderne tecnologie 4K Ultra HD alle smart TV con accesso a una vasta gamma di contenuti online. La scelta potrebbe essere guidata dalle dimensioni dello schermo, dalla risoluzione cristallina o dalla presenza di funzionalità intelligenti.

Noi vi suggeriamo un’alternativa in particolare che siamo certi sarà in grado di soddisfarvi. Solo fino alle 23:59 di domenica 28 gennaio 2024, Unieuro presenta una promozione imperdibile per gli amanti dell’alta definizione: un TV LG Serie UR73 da 43 pollici 4K, appartenente alla gamma del 2023, è disponibile al prezzo eccezionale di 349 Euro. Questa proposta rappresenta un risparmio significativo di 80 Euro rispetto al prezzo di listino di 429,90 Euro.

Caratteristiche in Evidenza della TV su Unieuro

Tutte le specifiche di questa Tv straordinaria la rendono un dispositivo eccezionale sotto ogni aspetto, dalla visibilità alla connessione:

Qualità Visiva Straordinaria: La risoluzione 4K Ultra HD dona immagini nitide e dettagliate per un’esperienza visiva eccezionale; Tecnologia LED Avanzata: Il display LED garantisce colori vividi e un contrasto impressionante per un’immagine più realistica; Connessioni Multimediali: Con tre porte HDMI, il TV consente di collegare facilmente diversi dispositivi come console di gioco, lettori Blu-ray, e molto altro; Sistema Operativo Smart: Dotato di Web OS, il TV offre funzionalità smart per accedere a una vasta gamma di app e contenuti online; Compatibilità Digitale: Supporta i formati digitali DVB-T2 e DVB-S2 per la ricezione di trasmissioni terrestri e satellitari.

Unieuro rende l’acquisto ancora più conveniente offrendo la possibilità di pagare in tre rate da 116,33 Euro al mese con Klarna, senza interessi e tasso zero. Inoltre, la consegna è gratuita e garantita tra il 28 gennaio 2024 e il 3 febbraio 2024. La consegna del TV è gratuita e garantita entro il periodo compreso tra il 28 gennaio 2024 e il 3 febbraio 2024. Per chi preferisce ritirare il prodotto direttamente in negozio, è possibile selezionare il punto vendita di propria convenienza per stime più precise. Nel caso in cui cerchiate una protezione extra, Unieuro regala un’opzione di assistenza aggiuntiva della durata di 36 mesi, che entra in vigore al termine della garanzia standard di 24 mesi. Questo servizio extra ha un costo aggiuntivo di 120,99 Euro.