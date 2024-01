Al giorno d’oggi i giga per navigare in rete in tranquillità non sono mai abbastanza e per questo gli utenti sono sempre alla ricerca della migliore offerta possibile. Nell’ambito della telefonia mobile, ci sono diversi operatori telefonici virtuali interessanti ma uno dei più affidabili è senz’altro ho Mobile. L’operatore virtuale, in particolare, sta attualmente proponendo un’offerta davvero strepitosa che arriva ad includere fino a ben 300 GB di traffico dati.

Naviga con la nuova offerta di ho Mobile con ben 300 GB e molto altro

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta al momento proponendo un’offerta mobile davvero strepitosa e imperdibile. Come già accennato in apertura, quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino ad addirittura 300 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G con una velocità massima pari a 30 mbps. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo per il rinnovo dell’offerta è di 10,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di offrire gratuitamente senza spese aggiuntive il costo di attivazione e il costo della scheda sim. L’offerta in questione include poi diversi servizi, come la navigazione in hotspot, e i servizi di reperibilità con SMS ho Chiamato e l’avviso di chiamata.

Si tratta quindi di un’offerta letteralmente imperdibile se si ha assolutamente bisogno di una enorme quantità di traffico dati per navigare. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile dai nuovi clienti che proveranno da alcuni operatori telefonici, come Iliad e Fastweb.