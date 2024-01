La PlayStation 3 (PS3), una console per videogiochi che ha debuttato quasi due decenni fa, mantiene sorprendentemente una solida base di utenti, vantando quasi due milioni di utenti attivi mensili (MAU) secondo una presentazione trapelata durante il recente attacco ransomware di Insomniac Games. Sebbene la diapositiva trapelata abbia circa un anno, fornisce informazioni sul panorama delle console di Sony. Si prevedeva che i MAU della PlayStation Network (PSN) raggiungessero i 107,5 milioni entro febbraio 2023, con la PS4 in testa con 71,5 milioni di MAU di PSN. Sorprendentemente, la PS3, con la sua libreria di classici amati, ha mantenuto tra 2,3 milioni e 1,9 milioni di MAU da dicembre 2022 a febbraio 2023.

La biblioteca della PS3 resta in alta domanda

Nonostante sia quasi vecchia di due decenni, la popolarità continua della PS3 evidenzia l’appeal duraturo dei suoi titoli classici. I fan esprimono il desiderio di supporto all’emulazione, specialmente dato l’assenza di compatibilità all’indietro nativa. Attualmente, i giochi della PS3 sono accessibili tramite lo streaming per i membri PS Plus Premium in regioni specifiche, limitando la disponibilità più ampia.

I dati presentati sottolineano la resilienza delle comunità di videogiocatori e il fascino duraturo dei titoli senza tempo. Mentre la tecnologia evolve, le console più datate trovano una rinnovata rilevanza, e la dedicata base di utenti della PS3 esemplifica l’impatto duraturo delle esperienze di gioco iconiche. Mentre console più recenti come la PS4 e la PS5 guidano il cambiamento, il supporto continuo per la PS3 sottolinea l’importanza di preservare i lasciti videoludici sia per la nostalgia che per nuovi pubblici. La fuga di notizie serve da promemoria delle dinamiche intricate all’interno dell’industria dei videogiochi, dove i successi passati possono ancora catturare i cuori di milioni nella giornata odierna.