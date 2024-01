Mentre dal World Economic Forum di Davos arrivano le dichiarazioni di Sam Altman, AD di OpenAi, su intelligenze artificiali ed energia, si torna a discutere di IA per via di un test lanciato dal New York Times, la nota testata giornalistica cerca di capire quanto risulta effettivamente complesso riconoscere dei volti generati dall’intelligenza artificiale.

Proprio a tal proposito, come ci fa notare The Verge, esattamente il 19 gennaio 2024 il New York Times ha pubblicato sul suo portale ufficiale una pagina che consente ad ognuno di mettere alla prova le proprie “abilità” relative nel riconoscere, capire se le persone in foto esistono o semplicemente generate da un IA. Come è facile intuire, in questo quiz hanno inserito una serie di foto scattate a persone realmente esistenti, e foto di alcuni volti generati dall’intelligenza artificiale.

Vediamo in cosa consiste il quiz per riconoscere i volti generati dall’intelligenza artificiale (IA)

Più precisamente, il test consiste nel far scorrere a schermo 10 immagini, con gli utenti che a disposizione hanno banalmente i pulsanti “A.I.” o “Real” per indicare la propria scelta. Una volta finito il test, ci mostrano a schermo il risultato finale, nonostante si sappia l’esito per singola immagine, che si può vedere man mano che si prosegue. Jay Peters di The Verge, ha condiviso il link di accesso all’articolo del New York Times, ha fatto sapere di aver raggiunto un punteggio di “6 su 10”.

Voi quanto pensate di riuscire a fare? Invitiamo tutti i nostri lettori a provare questo quiz per riconoscere i volti generati generati dall’intelligenza artificiale, io personalmente, proprio come Jay, ho ottenuto un punteggio di 6 su 10, non male, devo dire però che sono rimasto stupito di come alcune immagini generate dall’AI sembrino effettivamente così reali, ahimè sono sempre più convinto che tra qualche anno diventerà impossibile trovare differenze tra la realtà e l’informatica.