Xbox: novità sul controller!

Dopo l’aggiornamento del grandissimo “Duke”, da Hyperkin è arrivato anche il nuovo aggiornamento del controller dell’Xbox detto “Xbox Controller S” con l’ottima aggiunta di stick analogici e grilletti con effetto Hall. Il “DuchesS” è un replica quasi identica all’originale, lanciato in Giappone e successivamente anche nel resto del mondo. Questa nuova versione mantiene perfettamente la forma dell’originale e buona parte dello schema dei tasti e degli stick analogici, adattati però a quelli presenti sulle console moderne e con l’aggiunta del tasto dedicato agli screenshot.

Xbox ed il suo controller: qual’è l’importanza dell’effetto Hall?

Questo effetto denominato “Hall” ha portato a un cambiamento e procedimento che assomiglia molto a quello che ha riportato in vita il “Duke” originale nel 2018: anche in questo caso si tratta di un accessorio riconosciuto in maniera ufficiale da Microsoft, dunque non avrà problemi di supporto o blocchi da parte del software di sistema. La compatibilità è estesa a Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e Windows 11, con altre caratteristiche che provengono dai controller moderni rappresentate dalla porta USB-C e il jack da 3,5mm per le cuffie. La caratteristica più interessante, probabilmente, è però la scelta di utilizzare stick analogici e grilletti basati sull’effetto Hall, che dovrebbero risolvere alla radice il problema del drifting, non avendo parti a contatto e basandosi sull’elettromagnetismo.

A questo punto, restiamo in attesa di informazioni su data d’uscita e prezzo di questo interessante controller alternativo per Xbox. Appena avremo novità in merito saremo sicuramente i primi a raccontarvele nel dettaglio più completo, come al solito del resto.