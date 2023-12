Amazon Prime Video, a poche ore dall’attesissimo sorteggio degli ottavi di finale della Champions League, ha sollevato il velo sulle partite che trasmetterà in streaming gratuito per gli abbonati al servizio Amazon Prime. In questa emozionante fase della competizione, la priorità sarà naturalmente assegnata alle tre squadre italiane rimaste in gioco: Inter, Lazio e Napoli.

Le partite di Champions League trasmesse da Amazon Prime

Tra gli incontri che cattureranno l’attenzione degli appassionati di calcio, spicca il duello dell’Inter contro l’Atletico Madrid, la Lazio che si troverà di fronte il temibile Bayern Monaco e il Napoli che dovrà vedersela con il Barcellona. Questi scontri epici promettono di tenere con il fiato sospeso gli spettatori di tutto il mondo.

Il brivido della competizione sarà reso ancora più accessibile agli abbonati di Amazon Prime, poiché la piattaforma trasmetterà la partita ogni mercoledì. Il calendario dettagliato delle trasmissioni è il seguente: il 14 Febbraio toccherà alla Lazio sfidare il Bayern Monaco, il 21 Febbraio sarà il turno del Napoli contro il Barcellona, mentre l’Inter affronterà l’Atletico Madrid il 13 Marzo.

Dopo ogni partita, a partire dalle 23:15, i tifosi avranno l’opportunità di rivivere gli highlights su Prime Video. L’Highlights Show, presentato dalla piattaforma, racconterà in modo coinvolgente tutti i goal e i momenti salienti delle sfide di martedì e mercoledì sera, offrendo agli spettatori un’esperienza completa e avvincente.

Le altre partite in calendario

Nonostante l’entusiasmo suscitato dagli incontri di andata, l’attenzione si sposterà inevitabilmente alle partite di ritorno. La Lazio si recherà in Germania per sfidare il Bayern Monaco il 5 Marzo, mentre il Napoli giocherà sul terreno del Camp Nou contro il Barcellona alle 21 del 12 Marzo. L’Inter, dal canto suo, si troverà in trasferta per affrontare l’Atletico Madrid il 13 Marzo alle 21. Queste partite di ritorno promettono di essere altrettanto avvincenti, se non di più, rispetto alle partite di andata.

Nonostante la chiarezza sulle trasmissioni degli incontri di mercoledì, resta ancora un velo di mistero sulle partite del martedì. Canale 5, infatti, deve ancora annunciare ufficialmente quali saranno gli scontri di Champions League che trasmetterà nella serata di martedì degli ottavi di finale. Gli appassionati dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni per scoprire quali emozionanti sfide potranno seguire sulla rete nazionale. La Champions League si preannuncia dunque come uno spettacolo senza eguali, accessibile a un vasto pubblico grazie alla copertura fornita da Amazon Prime Video e altri canali televisivi.