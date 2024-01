Con l’introduzione dell‘Avviso Immagini Sensibili su iPhone, iPad e Mac, Apple offre una protezione contro la visualizzazione accidentale di contenuti indesiderati. Questo perché in un mondo digitale sempre più interconnesso, la privacy è una priorità fondamentale.

Tale funzionalità all’avanguardia, accessibile su dispositivi con iOS 17 o macOS Sonoma, fa affidamento su un sofisticato sistema di apprendimento automatico. Prima di visualizzare un file multimediale, il dispositivo analizza attentamente il suo contenuto.

Se rileva materiale NSFW, applica automaticamente un effetto di blur, garantendo che le immagini o i video inappropriati siano prontamente offuscati.

Attivare l’Avviso Immagini Sensibili è un passo cruciale per garantire una maggiore sicurezza digitale.

Procedura semplice per una maggiore sicurezza su iPhone e altri dispositivi

Su iPhone e iPad, il processo inizia aprendo le Impostazioni, selezionando “Privacy e sicurezza,” e successivamente toccando “Avviso contenuto sensibile.”

Su Mac, basta aprire le Impostazioni di sistema, individuare “Privacy e sicurezza,” e cliccare su “Avviso di contenuto sensibile.”

Una volta attivata, questa funzionalità si integra automaticamente con varie applicazioni, tra cui AirDrop, i Messaggi e i Messaggi video di FaceTime su dispositivi mobili.

Su desktop, al momento, è limitata all’app Messaggi.

Un dettaglio da non trascurare è che l‘Avviso Immagini Sensibili si estende anche agli Apple Watch abbinati, a condizione che il sistema operativo sia aggiornato a watchOS 10, offrendo una protezione completa e trasversale per la tua privacy digitale.

Insomma, la sicurezza online non è mai troppa, soprattutto se sono dei bambini o minori ad utilizzare dispositivi del genere o a navigare quotidianamente su internet.