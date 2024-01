WindTre si conferma come uno dei principali attori nel dinamico mercato delle telecomunicazioni italiano, coprendo sia il settore mobile che quello della rete fissa con un’ampia gamma di offerte. Recentemente, l’operatore ha rinnovato una delle sue proposte pensate per i turisti che scelgono l’Italia come meta, confermando la sua volontà di fornire soluzioni flessibili e convenienti per una varietà di esigenze.

Navigare in Italia e oltre con i dati 5G del Tourist Pass Full

L’offerta in questione, nota come Tourist Pass Full, si distingue per l’ampia gamma di servizi inclusi, progettati per offrire ai visitatori un’esperienza senza intoppi durante il loro soggiorno nel paese. Questa offerta rappresenta un connubio intelligente tra comunicazione e connettività, elementi essenziali per chi si trova temporaneamente in Italia per turismo o lavoro.

Tra i principali vantaggi del Tourist Pass Full vi sono minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri italiani, garantendo la massima flessibilità per la comunicazione locale. L’offerta inoltre include 100 minuti di chiamate verso numeri di alcuni paesi internazionali, permettendo ai visitatori di mantenere i contatti anche al di fuori dei confini italiani.

Per quanto riguarda la connettività dati, il Tourist Pass Full offre generosamente 70 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G. Un aspetto particolarmente interessante è la suddivisione di questi dati, con 15 GB utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea e 3 GB dedicati al roaming in Svizzera. Questo conferisce agli utenti la possibilità di navigare in modo agevole durante i loro spostamenti, sia all’interno dell’Italia che nei paesi limitrofi.

Il costo complessivo dell’offerta si attesta a 24,99 euro per una validità di 30 giorni. Di questi, 14,99 euro vengono destinati al pagamento dell’offerta stessa, mentre i restanti 10 euro coprono l’acquisto della SIM. Questa struttura tariffaria trasparente consente ai visitatori di pianificare in anticipo le spese connesse alla loro connettività durante il soggiorno.

Soluzioni personalizzate per soggiorni brevi

La Tourist Pass Full si rivolge esplicitamente a chi visita l’Italia per un periodo inferiore a un mese, fornendo una soluzione su misura per le esigenze temporanee di comunicazione e connettività. E’ importante sottolineare che, al termine del periodo di attivazione, l’offerta si disattiverà automaticamente, e la SIM tornerà al piano base di WindTre.

Per attivare questa offerta su misura, gli utenti possono recarsi presso uno dei rivenditori autorizzati WindTre o visitare il sito ufficiale dell’operatore, dove troveranno ulteriori dettagli sull’offerta Tourist Pass Full. La facilità di attivazione e la trasparenza delle condizioni contrattuali rendono questa offerta una scelta allettante per chi desidera mantenere una connettività affidabile durante la propria permanenza in Italia.

L’impegno di WindTre nel soddisfare le esigenze di un pubblico variegato, compresi i visitatori temporanei, si riflette chiaramente nelle caratteristiche e nelle condizioni vantaggiose del Tourist Pass Full. Con un occhio attento alle dinamiche del mercato, l’operatore continua a dimostrare la sua dedizione nel fornire soluzioni innovative e accessibili per garantire una connessione senza problemi a chiunque scelga l’Italia come destinazione temporanea.