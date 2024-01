La corsa verso la trasformazione del 5G raggiunge nuove vette con successo, grazie a una collaborazione innovativa tra Vodafone, Xiaomi e Qualcomm Technologies. I recenti test hanno aperto la strada a una rivoluzionaria tecnologia di quinta generazione mobile, che promette velocità di upload superiori e una copertura più ampia per i futuri dispositivi previsti nel 2024.

I risultati sorprendenti dei test Uplink 5G

Nel corso degli esperimenti sulla tecnologia uplink 5G, Vodafone, Qualcomm e Xiaomi hanno raggiunto velocità di upload eccezionali, toccando picchi fino a 273 megabit al secondo (Mbps). Questo segna un notevole progresso rispetto alla media di 100 Mbps delle attuali connessioni domestiche e smartphone. La nuova tecnologia 5G potenziata, supportata dalla rete 5G Standalone di Vodafone in Germania e Spagna, insieme alla potente piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e uno smartphone di punta di Xiaomi, anticipa un futuro in cui le velocità di upload si avvicinano a quelle di download.

Il test non solo dimostra la potenza dell’Uplink Carrier Aggregation con Tx Switching, sostenuto dal 5G SA, ma anche il potenziale di migliorare significativamente le prestazioni dell’uplink. Questa innovazione consente di combinare più canali di trasmissione supportati da smartphone e antenne mobili, promuovendo velocità di upload quasi doppie rispetto agli standard attuali. I nuovi dispositivi di prossima generazione saranno in grado di caricare foto, video e file su social media e cloud in modo molto più efficiente.

Alberto Ripepi, Chief Network Officer di Vodafone, ha enfatizzato il desiderio di posizionare i clienti tra i primi a sperimentare questa nuova funzionalità 5G. Collaborando con partner chiave, l’obiettivo è diventare leader nel settore, testando reti, chip di silicio e dispositivi per promuovere un ecosistema più forte di fornitori e sviluppatori.

Vodafone, Qualcomm e Xiaomi superano i limiti

L’avanzamento verso il 5G Standalone (SA) è cruciale per sfruttare appieno il potenziale del 5G Advanced. Attualmente, molte offerte 5G si basano sulla tecnologia 4G, ma Vodafone è in prima linea nell’implementazione del 5G SA. La società ha già lanciato commercialmente il 5G SA in Germania e nel Regno Unito, con test pilota in corso in altri mercati. La progressiva implementazione di Uplink Carrier Aggregation con Tx Switching seguirà il rilascio di nuovi dispositivi.

Enrico Salvatori, Senior Vice President e President di Qualcomm Europe/Mea, ha evidenziato l’importanza dell’evoluzione verso il 5G Standalone per realizzare appieno le promesse del 5G Advanced. La collaborazione tra Vodafone, Xiaomi e Qualcomm rappresenta un significativo traguardo nel percorso verso l’innovazione del 5G.

Andi Zhang, Deputy General Manager di Product & Technology di Xiaomi, ha sottolineato il valore aggiunto di tecnologie che massimizzano l’utilizzo delle risorse e migliorano le prestazioni di uplink. L’impegno nell’innovazione 5G mira a migliorare l’esperienza del cliente e a rimanere al passo con le evoluzioni tecnologiche.

Massimizzare risorse e prestazioni di Uplink

L’accelerazione verso il 5G avanzato testimonia la sinergia tra operatori di rete, produttori di chipset e aziende di dispositivi per creare un futuro di connettività ancora più veloce, efficiente e all’avanguardia. La collaborazione tra Vodafone, Xiaomi e Qualcomm è solo un esempio di come l’industria stia contribuendo all’evoluzione delle reti mobili e alla trasformazione digitale.