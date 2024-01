Euronics contro Amazon, i prezzi del volantino sono al MINIMO STORICO

Dopo aver visto numerose offerte da parte dei siti principali del mondo e-commerce, è arrivato il volantino di Euronics. L’azienda, che tra i grandi magazzini riveste il ruolo di leader, mostra oggi i prezzi straordinari che andranno avanti fino al prossimo 31 gennaio.

Molte delle offerte in questione sono destinate a coloro che fanno parte del cosiddetto Star Club di Euronics. Si tratta di offerte esclusive che riguardano i prezzi più bassi in assoluto. Inoltre il colosso consente anche un’iniziativa molto particolare: nel caso in cui doveste trovare un prezzo più basso, riceverete un rimborso che pareggerà l’offerta trovata altrove. Per quanto concerne le categorie, non manca veramente nulla a partire dai telefoni fino ad arrivare a computer ed elettrodomestici.

Euronics presenta sconti clamorosi, ecco le offerte del nuovo volantino di gennaio

In primo luogo, quello che stupisce di questo nuovo volantino di Euronics è sicuramente la possibilità di scegliere la propria rata e di cominciare a pagare da maggio in poi. L’azienda garantisce prezzi straordinari sulla merce a sua disposizione, a partire dagli elettrodomestici siccome propone una lavatrice con capienza da 7 Kg soli 349 €. Si tratta di un prodotto di Candy, per cui tra i migliori in assoluto.

A seguire, sempre all’interno della prima pagina del nuovo volantino, ecco un computer, il Lenovo IdeaPad 3, disponibile con un prezzo di 399 € e con caratteristiche tecniche importanti come un processore Intel Core i3 di penultima generazione e 8 GB di RAM. Chi vuole assicurarsi poi il massimo in termini di gaming, può acquistare la nuova PlayStation 5 Slim di Sony, disponibile con il gioco The Last of Us a soli 569 €.