Lidl affronta Amazon e Unieuro con prezzi SHOCK al 70%

Con tanti sconti interessanti, torna a dominare nel mondo dei grandi magazzini e dei supermercati il brand Lidl. Ovviamente la maggior parte delle offerte riguardano prodotti alimentari e chiaramente per la casa, ma questa volta si possono trovare anche degli elettrodomestici molto interessanti a prezzi molto più bassi rispetto ad esempio ad Amazon o ad altri volantini di altri colossi.

Dopo aver visto le prime pagine che mostrano del cibo a prezzi veramente ottimi, ecco che si entra nel vivo del supermercato di Lidl. Ricordiamo che fino al prossimo 28 gennaio gli sconti in questione saranno disponibili, per poi lasciare spazio al nuovo catalogo che andrà avanti fino a febbraio.

Lidl lancia i suoi nuovi sconti, ci sono anche degli elettrodomestici e utensili da lavoro

1 su 15

Il primo prodotto che salta all’occhio scorrendo le pagine, è sicuramente la macchina sigillasacchetti sottovuoto. Questo dispositivo, davvero utile per conservare i cibi nel miglior modo possibile, ha oggi un prezzo di soli 19,99 €. Non mancano ovviamente altri dispositivi, come ad esempio il frullatore ad immersione che costa 9,99 € o il bollitore elettrico da 19,99 €.

Chiunque volesse avere poi una bella colazione di primo mattino, può trovare un tostapane a soli 19,99 €. Le grandi offerte di Lidl però non finiscono qui siccome ci sono anche diversi utensili da lavoro in sconto. In questo caso a farla da padrone è il brand Parkside, pubblicizzato da Arnold Schwarzenegger.

Infondo al volantino ci sono anche delle mete per i viaggi. Si parte da prezzi molto bassi come ad esempio soli 72 € per la Toscana. In base alle proprie esigenze si potrà scegliere quello che più si desidera, con la garanzia del celebre brand.