WhatsApp "Persone Vicine": una funzione per la condivisione dei file

La condivisione di file tra dispositivi vicini in modo veloce ha sempre catturato l’attenzione degli utenti e i principali sistemi operativi non sono certamente rimasti indietro in questo contesto. Da Nearby Share di Android al celebre AirDrop di Apple, la facilità con cui i dati possono essere scambiati è diventata parte integrante dell’esperienza utente. Ora, sembra che persino Meta voglia entrare in competizione con l’introduzione di una nuova funzionalità chiamata “Persone Vicine” su WhatsApp per dispositivi Android.

Nella versione beta dell’app WhatsApp per Android 2.24.2.20, i curiosi hanno scoperto questa funzionalità che, sebbene non ancora attiva, è già presente nel codice dell’app. La caratteristica, chiamata “People Nearby”, sembra promettere agli utenti la possibilità di scambiare file fino a 2 GB tra dispositivi nelle vicinanze.

Come Funzionerà la condivisione veloce su WhatsApp?

Per far funzionare correttamente la nuova funzione WhatsApp, entrambi i dispositivi coinvolti devono attivare questa funzione. Come evidenziato negli screenshot forniti da WABetaInfo, i due dispositivi devono visualizzare uno schermo che conferma l’attivazione di “Persone Vicine” prima di poter condividere file. La procedura di condivisione sembra coinvolgere l’avvio di WhatsApp e la successiva agitazione dello smartphone per accettare la richiesta di condivisione. Questo approccio interattivo potrebbe rendere il processo di condivisione più coinvolgente e sicuro.

WhatsApp sottolinea che la condivisione di file tramite questa funzione è protetta dalla crittografia end-to-end, garantendo un alto livello di sicurezza per gli utenti. Inoltre, il numero di telefono rimarrà nascosto, creando un ulteriore strato di protezione durante lo scambio di dati. Anche l’aspetto della visibilità è gestito attentamente: sarà possibile vedere e ricevere file solo se entrambi i dispositivi hanno attivato “Persone Vicine”. Questo approccio riduce il rischio di ricevere file non desiderati o di essere visibili a utenti sconosciuti.

Al momento, non sono ancora disponibili dettagli sulle dimensioni massime dei file che possono essere condivisi utilizzando questa nuova funzione. Tuttavia, è evidente che WhatsApp sta investendo nell’espansione delle capacità di condivisione di file, portando un’opzione più interattiva e immediata per gli utenti. La funzione “Persone Vicine” è quindi ancora in fase di sviluppo e non è disponibile neanche nel canale beta. Gli utenti dovranno attendere ulteriori informazioni nelle prossime settimane o mesi, quando il team Meta avvierà i test ufficiali per questa interessante novità.