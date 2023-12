La sicurezza dei nostri account WhatsApp è di primaria importanza, specialmente considerando i crescenti rischi di clonaggio perpetrati da individui malintenzionati. Anche se questo sia un evento raro, la sua possibilità sussiste. La maggior parte delle violazioni di sicurezza si verifica a causa di errori umani, comportamenti imprudenti o momenti di distrazione. WhatsApp, però, implementa un robusto sistema di sicurezza, richiedendo la verifica tramite un codice univoco inviato al numero di telefono in caso di accesso da un nuovo dispositivo.

Gli hacker potrebbero tentare di clonare un account WhatsApp per accedere ai messaggi e alle informazioni personali dell’utente. Questo di solito coinvolge l’uso di tecniche di phishing o l’ingegneria sociale. Se c’è una vulnerabilità nella sicurezza di WhatsApp, inoltre, i cybercriminali potrebbero cercare di sfruttarla per ottenere l’accesso non autorizzato alle informazioni scambiate attraverso l’app. L’attacco al proprio account può anche provenire da malware o spyware mirati a dispositivi mobili che possono compromettere la privacy. Tali programmi dannosi vengono spesso distribuiti tramite link infetti o altre applicazioni contraffatte.