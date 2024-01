Motorola, brand iconico nel mondo degli smartphone e parte integrante del Gruppo Lenovo, si prepara per la settima stagione di collaborazione con il Ducati Lenovo Team nella MotoGP. Consolidando una partnership iniziata nel 2018. Questa alleanza strategica va oltre la sponsorizzazione, diventando un simbolo di passione, talento e innovazione tecnologica.

L’impegno di Lenovo in questa partnership si riflette nel supporto fornito agli ingegneri e ai progettisti di Ducati. Contribuendo allo sviluppo e all’innovazione delle moto Racing e stradali. L’iconico logo di Motorola sarà nuovamente in prima linea. Posizionato sul serbatoio delle moto e sulla spalla sinistra delle tute dei piloti, accompagnandoli lungo tutte le tappe della stagione MotoGP.

Motorola e Lenovo: Settima stagione di partnership con il Ducati Lenovo Team in MotoGP

Fabio Capocchi, General Manager di Motorola EMEA, sottolinea l’orgoglio per la significativa visibilità ottenuta attraverso questa collaborazione. La partnership non è solo un’affermazione di prestigio ma rappresenta anche la condivisione di valori tra le aziende. Focalizzate sull’importanza della passione e del talento nel guidare le rispettive strategie.

Mauro Grassilli, Direttore Sportivo, Marketing e Comunicazione di Ducati Corse, esprime la soddisfazione nel continuare questa collaborazione di valore nel 2024. La sinergia tra Lenovo e Motorola si basa sulla capacità del Gruppo Lenovo di integrare tecnologie all’avanguardia, consentendo a Ducati di perseguire risultati sempre più ambiziosi.

In un panorama in cui la tecnologia, la passione per le due ruote e l’innovazione si fondono, la partnership tra Motorola, Lenovo e Ducati continua a essere un esempio di successo e impegno nel mondo della MotoGP.