La fruttuosa collaborazione tra CoopVoce e Digitouch Marketing prosegue con l’avvento del 2024, portando con sé la promessa di una strategia di comunicazione ancora più coinvolgente e orientata alle esigenze della Gen Z e dei Millennials. Il nuovo spot pubblicitario, il secondo frutto di questa sinergia creativa, si propone di ampliare ulteriormente i temi cari a CoopVoce nel corso del 2023, concentrandosi sui valori condivisi con il suo pubblico: condivisione, sostenibilità e inclusione.

CoopVoce e Digitouch Marketing guardano al futuro

Il concetto “Libera la tua voce” del precedente spot si trasforma nel potente messaggio “Fare storie“. Questo nuovo approccio vuole comunicare la necessità di condividere storie ed esperienze, incoraggiando il pubblico a non rimanere passivo di fronte alle sfide imposte dalla società, ma piuttosto a portare avanti le proprie idee con determinazione.

Digitouch Marketing ha scelto “Mostro” di gIANMARIA (Sanremo 2023) come colonna sonora del nuovo spot, riconoscendo la sua stretta correlazione con le tematiche rilevanti per CoopVoce e le generazioni Gen Z e Millennials. La sinergia tra Digitouch Marketing e CoopVoce si manifesta in un vero e proprio manifesto visivo, pensato per far riflettere e ispirare le generazioni coinvolte.

Il tema “Fare storie” sarà il fil rouge che guiderà l’intera strategia di comunicazione nel nuovo anno. Questo concetto verrà declinato attraverso la creazione di contenuti in diversi formati, distribuiti e amplificati sulle piattaforme digitali e non solo. Lo spot sarà in onda nelle sale cinematografiche italiane, sulle reti televisive generaliste e su quelle connesse a partire da dicembre 2023 e per tutto il 2024.

Dietro le quinte di ‘Fare Storie’

Il talento e l’impegno della squadra di Digitouch Marketing, composta da professionisti esperti nel settore, hanno contribuito alla realizzazione del nuovo spot “Fare storie“. Tra di loro, spiccano figure come Luca Jacchia, Omnichannel Creative Director, Eugenio Rinaldi, Senior Art Director & Video Maker, e Marco Lamoli, Strategy Director, insieme a una squadra di talenti che contribuiscono a plasmare il messaggio coinvolgente di CoopVoce per il 2024.

Questa nuova fase della collaborazione tra CoopVoce e Digitouch Marketing si preannuncia emozionante e destinata a raggiungere nuove vette nel panorama della comunicazione, offrendo un’esperienza coinvolgente per gli spettatori e consolidando ulteriormente il posizionamento di CoopVoce come un marchio in sintonia con le aspettative e i valori delle giovani generazioni.