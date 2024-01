In un mondo sempre più connesso, Kena si presenta come un’opzione allettante per coloro che cercano un’offerta completa a un prezzo accessibile. Con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso i cellulari e una generosa dose di 100GB di Internet 4G (con inclusi 6,5GB per navigare in Europa), il tutto a soli 5,99€ al mese, Kena si posiziona come una scelta appetibile nel vasto panorama delle offerte telefoniche.

100GB di Internet 4G in Italia e oltre

Un aspetto distintivo di Kena è la sua abilitazione al Servizio Voce su 4G (VoLTE). Un servizio che, tuttavia, è supportato solo su dispositivi 4G compatibili con la rete Kena. La compagnia offre dettagli approfonditi sugli apparati abilitati, garantendo che i clienti siano informati e possano trarre il massimo vantaggio dalla loro esperienza.

L’offerta è chiara nell’esigere un uso lecito e corretto della SIM, promettendo chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G con scatti anticipati di 1 KB. La velocità di download fino a 60 Mbps e di upload fino a 30 Mbps assicura una navigazione fluida e veloce su tutto il territorio nazionale.

All’estero la velocità di connessione è garantita in 4G, dipendendo dalla rete degli operatori con cui TIM, la società madre di Kena, ha accordi di roaming. Questo dettaglio evidenzia l’attenzione di Kena per la qualità della connessione anche al di fuori dei confini nazionali.

Porta il tuo numero su Kena

Un aspetto interessante dell’offerta è la possibilità di sottoscriverla mantenendo il proprio numero proveniente da una serie di operatori, come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e molti altri. Questo approccio incentiva gli utenti a portare la loro numerazione e ad approfittare delle vantaggiose condizioni offerte da Kena.

In termini di costi, l’offerta ha un prezzo fisso di 5,99€ al mese, con un contributo di attivazione di 4,01€. La SIM stessa è gratuita, rendendo l’ingresso nell’universo di Kena ancora più accessibile.

Per quanto riguarda la tariffe extra, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno che non siano attive opzioni aggiuntive sulla linea. È importante notare che i minuti illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, rispettando i principi di buona fede e correttezza.

Il partner di connessione che si adatta alle tue esigenze

Per attivare l’offerta, i clienti hanno diverse opzioni: possono farlo direttamente online, attraverso l’app Kena Mobile disponibile per Android e iPhone, chiamando il Servizio Assistenza Clienti al 181, o recandosi presso i negozi autorizzati. La facilità di attivazione riflette l’impegno di Kena nel rendere l’esperienza del cliente il più agevole possibile.

Kena emerge come un’opzione attraente per coloro che cercano un piano telefonico completo a un costo contenuto. La combinazione di minuti illimitati, generosi dati 4G e servizi internazionali riflette la dedizione di Kena a fornire una connettività affidabile e conveniente. Il focus sulla trasparenza, la flessibilità e l’accessibilità evidenziano il valore che Kena attribuisce alla soddisfazione del cliente, posizionandola come un’alternativa di rilievo nel mercato delle offerte telefoniche.