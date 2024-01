Samsung Galaxy S24 disponibile in OFFERTA su Amazon con REGALO

Il Samsung Galaxy S24 è il nuovo gioiello della tecnologia moderna grazie a caratteristiche avanzate e funzionalità all’avanguardia. Dalla potente fotocamera AI al display FHD+ immersivo, questo smartphone promette un’esperienza utente senza precedenti.

Il Galaxy S24 è eccezionalmente disponibile all’acquisto su Amazon con uno sconto in anteprima. Può già essere tuo al costo di 929 euro avendo in regalo anche un potentissimo caricabatterie. Preordinalo subito e appena sarà in vendita arriverà in pochissimo tempo direttamente a casa tua senza pagare alcuna spedizione. Ricordiamo anche che Amazon è famoso anche per le sue politiche di reso efficienti, utili in caso di qualsiasi tipo di problematica.

Samsung Galaxy S24: alta tecnologia nelle tue mani

La confezione in promo su Amazon del Galaxy S24 include il caricabatterie Samsung da 25W (codice prodotto EP-T2510NBEGEU), garantendo una ricarica veloce e efficiente. Con questa potente opzione di ricarica, il tuo smartphone sarà sempre pronto per affrontare la giornata. Il Samsung Galaxy S24 promette di essere uno smartphone senza precedenti. Il punto focale, come detto, è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, su cui l’azienda ha lavorato per donare un utilizzo strabiliante.

L’IA del Galaxy S24 rende la tua esperienza ancora più avanzata. Modifica le tue foto in modo professionale con Edit Suggestion, ricevi traduzioni in tempo reale durante le chiamate grazie a Traduzione Live, e converti le tue note vocali in testo con Assistente Trascrizione. Il dispositivo vanta anche un nuovo e più ampio schermo FHD+ che dona un’esperienza di visione completamente immersiva. Grazie a Vision Booster, i colori e il contrasto sono ottimizzati in modo pazzesco. La resistenza è garantita dal nuovo Armor Aluminum migliorato e dal vetro temperato antigraffio. Inoltre, grazie al grado di protezione IP68 contro acqua e polvere, il Galaxy S24 ti accompagnerà anche nelle avventure più estreme.

La fotocamera da 50MP del Galaxy S24 è un concentrato di potenza. Scatta foto straordinarie con dettagli vividi grazie all’IA che mantiene la qualità delle immagini. Può eguagliare anche una macchina fotografica professionale, catturando ogni sfaccettatura di luce e singolo dettaglio del tuo scatto. Per quanto riguarda la batteria, si parla di una potenza da 4.000 mAh, il che assicura un’esperienza senza preoccupazioni e di lunga durata.