Cyberstalking è una parola inglese che viene usata per definire quei tipi di comportamenti che, sfruttando le nuove tecnologie, vengono messi in atto da persone chiamate cyberstalker, con l’unico scopo di infastidire le vittime tramite richieste di contatto ed invio di messaggi poco graditi. Il cyberstalking è quindi un atto violento, che va contro la libertà personale di un individuo. Questo crimine viene svolto da remoto, quindi non c’è una vera e propria violenza fisica nei confronti della vittima, ma comunque questo non lo rende meno grave rispetto al reato originario, cioè lo stalking.

Cosa è successo

eBay, il sito di vendite online di fama mondiale, sta avendo dei problemi con la legge abbastanza importanti. Questo perchè nel 2019, Jim Baugh (l’allora Senior Director of Safety and Security) ed altri sei membri che facevano parte del tim di sicurezza di eBay, hanno intimorito sia psicologicamente che fisicamente, alcune componenti di una newsletter online, solo perché questi ultimi avevano dato un giudizio negativo sull’azienda.

Come sono andate le cose

Dal momento della pubblicazione del giudizio negativo, nei confronti di eBay, è partita una vera e propria campagna intimidatoria, nei confronti di una coppia che faceva parte di questa newsletter. Jim Baugh e i suoi hanno iniziato a minacciare tramite consegne anonime, spedendo: un libro sulla sopravvivenza alla morte del coniuge, insetti vivi, una corona funebre, una maschera di maiale insanguinata, un feto di maiale. Successivamente sono iniziate minacce tramite messaggi e gli stalker sono andati nella zona di residenza delle vittime, per poterli tenere sotto controllo, montando tra l’altro un gps sulla loro automobile, in modo da sapere in ogni momento la posizione di queste povere persone.

Cosa spetta ad eBay

Le indagini hanno portato alla luce la presenza di ben sette persone (da parte di eBay) che hanno commesso questi crimini a dir poco orribili. Adesso il sito di vendita online dovrà pagare una multa di ben 3.000.000 di dollari, oltre che garantire per il futuro delle misure di prevenzione per quanto riguarda atti come questi. Inoltre il capobanda di questi veri e propri criminali, è stato condannato a 57 mesi di carcere federale.