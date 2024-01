Samsung Galaxy S24 già in SUPER SCONTO da Mediaworld

Mentre Amazon lancia sconti su Samsung Galaxy S24, MediaWorld non è da meno, proponendo un’offerta allettante sul modello da 256GB. Attualmente, sul sito ufficiale di MediaWorld, il dispositivo è in vendita a soli 929 euro, rappresentando un risparmio considerevole rispetto al prezzo consigliato dal produttore, fissato inizialmente a 989 euro per la variante da 8/256GB.

Nonostante le consegne siano programmate per il 24 gennaio 2024, MediaWorld ha già avviato uno sconto, anticipando così le aspettative degli acquirenti. Uno ribasso di 60 euro che rende l’acquisto del Samsung Galaxy S24 particolarmente conveniente rispetto alle previsioni iniziali.

I dettagli dello sconto Mediaworld

La promozione non riguarda solo il prezzo ridotto, ma offre anche una gamma di opzioni di colorazione. Al costo, come anticipato, di 929 euro, gli acquirenti possono scegliere tra le varianti Black, Violet, Gray e Yellow, garantendo una certa flessibilità nell’espressione del proprio stile e personalità.

Oltre alla convenienza economica, l’offerta mette in risalto le avanzate funzionalità di intelligenza artificiale presenti nel Samsung Galaxy S24. Con l’inizio delle vendite in vista, MediaWorld si posiziona come un rivenditore da tenere d’occhio per coloro che cercano il miglior affare su uno degli smartphone più attesi del 2024.

Cosa rende il Galaxy S24 imperdibile?

La collaborazione tra Samsung e Google ha dato vita a una nuova era di funzionalità intelligenti. Il Galaxy S24 è dotato di incredibili capacità di intelligenza artificiale, permettendo traduzioni in tempo reale per chiamate vocali e messaggi. Questo non è solo un passo avanti nella comunicazione globale, ma anche un’espressione tangibile di come l’IA stia diventando parte integrante della vita quotidiana.

Il display del Galaxy S24 è una meraviglia tecnologica. Oltre a cornici più sottili e una diagonale leggermente più ampia, la tecnologia LTPO consente una frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz, garantendo un’esperienza visiva impeccabile. La luminosità massima di picco di 2600 nit supera i concorrenti, offrendo una chiarezza straordinaria anche sotto la luce del sole. La nuova batteria da 4.000mAh, insieme all’Exynos 2400, dimostra un impegno per un’efficienza energetica superiore. Questa combinazione promette una maggiore autonomia, consentendo agli utenti di godere appieno delle potenzialità del dispositivo senza preoccuparsi delle ricariche frequenti. Tali aspetti sono solo alcuni dei più sorprendenti!