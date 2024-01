Iliad, la compagnia telefonica francese che ha fatto la sua comparsa in Italia grazie alla fusione di 3 e Wind, sta rivoluzionando il panorama delle telecomunicazioni nel Bel Paese dal 1990. Famosa per le sue offerte low-cost, Iliad ha l’obiettivo di creare un mercato italiano più competitivo, portando tariffe convenienti e servizi all’avanguardia.

Iliad conquista il mercato italiano con offerte trasparenti e servizi all’avanguardia

L’offerta principale di Iliad si concentra sui servizi mobile, fornendo un pacchetto completo che include chiamate illimitate verso fissi e cellulari in Italia e nel mondo, con oltre 60 Paesi inclusi. La connessione dati in 5G è di 30 GB, con la possibilità di continuare la navigazione a una tariffa bloccata una volta esauriti i dati inclusi. Gli utenti possono anche inviare sms illimitati verso qualsiasi numero nazionale.

La trasparenza è uno dei pilastri della comunicazione di Iliad, che fornisce informazioni chiare sulle condizioni contrattuali e sui servizi offerti. Oltre alle offerte competitive, la compagnia include una serie di servizi aggiuntivi come segreteria telefonica, hotspot, servizio mi richiami e controllo del credito residuo.

I vantaggi non si fermano qui

Con Iliad, gli utenti possono bloccare numeri nascosti, attivare SOS ricarica, ricevere avvisi di chiamata quando il numero è occupato e inoltrare chiamate alla segreteria telefonica all’estero.

Insomma, Iliad sta ridefinendo drasticamente il concetto di telefonia mobile in Italia. Offrendo non solo tariffe competitive ma anche trasparenza e una gamma completa di servizi, posizionandosi come un’opzione attraente per gli utenti alla ricerca di un’esperienza telecomunicativa moderna, conveniente e sempre più vantaggiosa.