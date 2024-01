Samsung Galaxy S24: protezione avanzata con il Gorilla Armor

Il 17 gennaio, Samsung ha sollevato il sipario sui suoi nuovi smartphone di punta, i Galaxy S24, presentando una serie di caratteristiche all’avanguardia. Tra queste spicca l’innovativo Gorilla Armor di Corning, un vetro progettato per offrire una protezione senza precedenti ai dispositivi di ultima generazione.

Corning, rinomato produttore di vetri per dispositivi elettronici, ha introdotto il Gorilla Armor, un materiale destinato a diventare il successore del già potente Gorilla Glass Victus 2. La novità principale va oltre il semplice cambio di nome, rappresentando una vera evoluzione nella tecnologia di protezione per schermi di smartphone. Il Gorilla Armor è composto per il 25% da materiali riciclati, dimostrando l’impegno di Corning verso la sostenibilità. Questo non compromette la qualità del vetro, anzi, migliora trasparenza e resistenza. In particolare, la sua formula avanzata promette una maggiore resistenza ai graffi superficiali causati dall’uso quotidiano e una protezione migliorata contro cadute e impatti accidentali.

Risultati dei Test sul Samsung Galaxy S24

I test di laboratorio eseguiti da Corning e Samsung confermano che il Gorilla Armor eccelle rispetto ad altri vetri con silicati di alluminio attualmente presenti su smartphone. La sua resistenza ai graffi e agli urti occasionali è superiore, fornendo una resistenza affidabile anche nelle situazioni più impegnative. Il 25% di materiali riciclati utilizzati nella composizione del Gorilla Armor è inoltre una mossa importante verso la sostenibilità ambientale.

Oltre alla resistenza, il Gorilla Armor riduce i riflessi del 75% rispetto al suo predecessore, contribuendo a un’esperienza visiva superiore. Questo miglioramento è particolarmente significativo in termini di leggibilità dello schermo in vari ambienti e condizioni di illuminazione. Con l’introduzione del Gorilla Armor, Samsung pone una grande enfasi sulla protezione avanzata dei suoi dispositivi di punta. La collaborazione con Corning sottolinea l’impegno a fornire non solo tecnologie all’avanguardia ma anche una durabilità e una resistenza superiori. Il Galaxy S24 con Gorilla Armor è destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama degli smartphone, offrendo una combinazione di potenza, eleganza e affidabilità.

Il 17 è stato anche presentato il Samsung Galaxy S24 Ultra. Il modello di punta della serie vanta un display da ben 6,8 pollici con tecnologia QHD+ AMOLED con un refresh rate a 120Hz e un processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform ottimizzato per gli utenti Galaxy. La NPU potenziata gestisce invece operazioni legate all’intelligenza artificiale, promettendo un’esperienza utente avanzata.