I gatti sono animali adorabili, che sono parte integrante della vita di chi li ama. Come i cani (ma in modo diverso), anche loro possono tenerci compagnia e darci molte soddisfazioni. L’incognita del gatto riguarda una domanda che si fanno tutti, o almeno tutti i padroni dei gatti, cioè: “Ma i gatti sono degli approfittatori/ci odiano?

Animali in casa

Ormai molte famiglie hanno animali in casa, però il gatto è differente da altri animai, infatti se il cane in maniera del tutto evidente, dimostra l’amore verso i suoi padroni, il gatto invece fa l’opposto. Spesso i comportamenti di questi ultimi ci portano a pensare che siano degli approfittatori.

Nuovi studi sui gatti

Diversi studi scientifici, stanno iniziando a sfatare qualche diceria sul felino più amato dall’uomo. Questi recenti studi, dimostrano infatti come questo animale sia in grado di creare dei legami veramente forti con l’uomo (in modo naturalmente diverso dai cani).

La spiegazione ai comportamenti di questi felini

Diversi esperti in materia hanno spiegato e dimostrato come ogni gatto abbia un comportamento a se, questo perché sono unici, come l’uomo, quindi sono influenzati dal proprio carattere e da centinaia di altre caratteristiche. Un aspetto importante da non sottovalutare, è il modo in cui è stato cresciuto l’animale, ad esempio il rapporto tra gatto e padrone potrebbe essere diverso in caso l’animale venga tenuto dentro o fuori casa.

Uno studio del 2021 ha scoperto come i gatti amano gli umani che riescono a captare i loro piccoli segnali. Al contrario, questi animali potrebbero diventare ostili ed evitare volontariamente gli umani che cercano di forzare l’interazione.