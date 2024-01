Mediaworld, una delle principali catene di elettronica di consumo, ha lanciato un’occasione imperdibile per gli appassionati della tecnologia e dei dispositivi di Cupertino. Questa straordinaria promozione è valida solo per un brevissimo lasso di tempo e offre una vasta gamma di prodotti Apple a prezzi scontati. Questa super opportunità rende l’acquisto di dispositivi di alta qualità decisamente accessibile e conveniente.

Gli sconti Apple da Mediaworld

Tra le offerte più allettanti ci sono gli iPhone, i gioielli della corona di Apple. L’iPhone 15 con 128 gigabyte di memoria interna è ora disponibile a soli 849 euro. Per questo prodotto si registra un risparmio di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 899 euro. Ancora più interessante è lo sconto sull’iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte, proposto a 1329 euro anziché i 1399 euro precedenti. Per coloro che cercano una capacità di memoria ancora maggiore, la variante da 512 gigabyte è in vendita a 1549 euro, risparmiando ben 190 euro rispetto ai normali 1739 euro.

Gli amanti dei Mac non sono stati trascurati da questa incredibile iniziativa. Il Mac Mini con il potente chip M2 e un SSD da 512 gigabyte è disponibile a soli 759 euro, contro i 959 euro di listino. Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, il Mac Studio con chip M1 è ora in offerta a 3999 euro anziché i precedenti 4649 euro. Se invece si è alla ricerca di un laptop sottile e leggero, il MacBook Air con chip M2, SSD da 512 gigabyte e display da 13 pollici è proposto a un irresistibile prezzo di 1699 euro.

Passando al mondo degli iPad, l’iPad Air da 10,9 pollici con connessione WiFi e 64 gigabyte di storage è in vendita a soli 699 euro anziché 789 euro. Anche l’iPad Pro da 11 pollici con chip M2 e 256 gigabyte di memoria interna ha un prezzo speciale di 1049 euro.

Per una lista completa di tutti i prodotti in offerta, è possibile consultarla direttamente sul sito ufficiale di Mediaworld all’indirizzo specificato nelle comunicazioni promozionali. Questa è un’occasione unica per coloro che desiderano acquistare uno dei dispositivi Apple ed entrare nel mondo dell’ecosistema di Cupertino a prezzi convenienti. Non lasciatevi sfuggire questi sconti di Mediaworld e approfittate delle promozioni esclusive prima che sia troppo tardi.