WhatsApp: nuove funzionalità grandiose per i Canali Aziendali

Nell’ultimo annuncio, Mark Zuckerberg ha presentato importanti novità per i Canali WhatsApp, una caratteristica introdotta lo scorso anno che consente alle aziende di comunicare con i propri clienti attraverso l’app di messaggistica. Con oltre 500 milioni di utenti attivi, i Canali WhatsApp si stanno affermando come uno strumento sempre più efficace per instaurare e coltivare relazioni con il pubblico.

I Canali WhatsApp rappresentano una significativa evoluzione da una semplice piattaforma di chat a un hub di comunicazione integrato. Grazie a questi cambiamenti, Zuckerberg sembra posizionare la piattaforma di messagistica per competere direttamente con piattaforme social come Telegram e Discord. L’impatto di queste funzionalità sul consolidamento dei Canali come strumento indispensabile per il branding e il customer care resta da vedere.

Quali sono le nuove funzioni di WhatsApp per i Canali

Zuckerberg ha annunciato quattro nuove funzionalità destinate a potenziare l’efficacia dei Canali WhatsApp:

Aggiornamenti Vocali: Sfruttando la popolarità dei messaggi vocali, le aziende possono ora utilizzare gli aggiornamenti vocali nei Canali per condividere rapidamente informazioni con i clienti. Con un impressionante numero di 7 miliardi di vocali inviati ogni giorno su WhatsApp, questa aggiunta è destinata a facilitare una comunicazione senza soluzione di continuità tra le imprese e la propria clientela; Sondaggi: Coinvolgendo attivamente gli utenti, l’introduzione dei sondaggi consente alle aziende di raccogliere opinioni su prodotti, servizi o iniziative. Questa funzione non solo favorisce il coinvolgimento del cliente ma fornisce anche un’importante opportunità per raccogliere feedback. Inoltre, le aziende possono ora condividere gli aggiornamenti dei Canali nelle proprie storie personali, ampliando così la portata delle proprie comunicazioni verso un pubblico ancora più vasto; Condivisione sullo Stato: Basandosi sulla condivisione di aggiornamenti, le aziende possono ora integrare gli aggiornamenti dei Canali nelle storie personali dello stato. Questa nuova funzionalità consente la diffusione delle informazioni a un pubblico più ampio, migliorando la visibilità dei dati e annunci importanti; Più Amministratori: Per semplificare la gestione delle aziende e delle organizzazioni, ogni Canale può ora avere fino a 16 amministratori. Ciò include l’assegnazione di ruoli diversi come moderatori, editori di contenuti e responsabili del servizio clienti. Il numero aumentato di amministratori mira a migliorare l’efficienza nella gestione dei Canali.

Secondo quanto dichiarato dal CEO, questi nuovi strumenti sono disponibili globalmente a partire da oggi. L’obiettivo generale è migliorare l’esperienza complessiva degli utenti e le capacità di interazione sui Canali WhatsApp, sia per le aziende che per gli utenti.