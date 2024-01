Gli scienziati della NASA hanno recentemente annunciato una scoperta straordinaria: un enigmatico segnale proveniente da oltre la nostra galassia. Questa rivelazione è emersa durante l’analisi di ben 13 anni di dati raccolti dal Telescopio Spaziale Fermi Gamma-ray, uno strumento potente specializzato nella rilevazione di raggi gamma.

13 anni di dati e una scoperta casuale

Il segnale, caratterizzato come “inaspettato e ancora inspiegabile“, è stato casualmente individuato mentre gli astronomi erano impegnati in una ricerca completamente diversa. Alexander Kashlinsky, cosmologo dell’Università del Maryland e del Goddard Space Flight Center della NASA, ha definito la scoperta “completamente casuale” durante la presentazione alla American Astronomical Society.

Inizialmente, gli scienziati stavano esplorando una delle caratteristiche più antiche dei raggi gamma, associata alla formazione dei primi atomi e nota come sfondo cosmico a microonde o CMB. Fino al momento in cui hanno rilevato un segnale proveniente da una direzione simile e con una magnitudine quasi identica a un’altra caratteristica non spiegata, caratterizzata dalla presenza di alcune delle particelle cosmiche più energetiche mai osservate.

La scoperta potrebbe essere collegata a un evento di raggi gamma riscontrato dall’Osservatorio Pierre Auger in Argentina nel 2017. Gli astronomi ipotizzano che questi due fenomeni possano derivare da una singola fonte ancora sconosciuta, considerando la loro struttura simile (un enigma che caratterizza sempre di più i segnali provenienti dallo spazio).

Un segnale tra i molti fenomeni spaziali

“Fornirebbe una visione dei processi fisici che agivano nell’universo primordiale, potenzialmente risalenti a quando aveva meno di un trilionesimo di secondo”, ha affermato Fernando Atrio-Barandela, coautore della ricerca, sottolineando che un’alterazione nelle dimensioni e nella direzione del dipolo CMB potrebbe essere indicativa di questi processi.

Questo segnale non rappresenta una novità assoluta, poiché sono stati osservati centinaia di segnali spaziali altrettanto enigmatici nel corso degli anni. La continua comprensione di tali misteri spaziali offre uno sguardo sempre più profondo e affascinante sulla natura dell’universo che ci circonda, stimolando la ricerca scientifica a esplorare nuovi orizzonti e a spingersi oltre i confini noti della conoscenza astronomica.