Un tablet con sistema operativo Android può davvero essere considerato il giusto alleato per tutti gli utenti che necessitano di un prodotto da utilizzare in mobilità, e nel contempo non sono disposti a spendere cifre troppo elevate, come nel caso del modello di casa Blackview, oggetto del nostro articolo.

Il prodotto presenta un display da 10,1 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, un processore octa-core dalle buone prestazioni, ma anche una configurazione di base più che soddisfacente, se pensate che comunque sono previsti 8GB di RAM e 64GB di memoria interna (che risulta sempre espandibile fino a 2TB).

Tablet Android in offerta su Amazon: ecco quanto costa

Il tablet di cui vi parliamo oggi è di casa Blackview, e per questo sinonimo di qualità. Il listino attuale direttamente su Amazon sarebbe di 399 euro, ma gli utenti possono raggiungere un risparmio praticamente mai visto: prima di tutto è necessario applicare il coupon del 30% in pagina, a cui aggiungere il codice GDDJN7VC, per arrivare a spendere solo 79,99 euro.

Volendo snocciolare tutte le specifiche tecniche del prodotto, ricordiamo essere dotato di una batteria da 6580mAh, che dovrebbe garantire ore e ore di utilizzo continuativo, passando anche per un comparto fotografico composto da 3 sensori posteriori, sistema operativo Android 13, ed anche ovviamente tutti i servizi Google integrati. La garanzia proposta da Amazon è come al solito di 2 anni dalla data di ricezione del prodotto stesso, la colorazione disponibile al momento è Grigio.