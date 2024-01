Durante l’evento First Look al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato al mondo il primo display MicroLED trasparente. Le immagini sembrano quasi un ologramma sospeso a mezz’aria

Dopo la TV Signature OLED T di LG, il colosso coreano Samsung ha presentato in anteprima al mondo il primo display MicroLED trasparente. Anche se attualmente non ci sono dati riguardanti la data di rilascio o del possibile costo, il primo impatto ha creato un grande stupore.

Samsung ha fatto intendere che punterà su questo tipo di tecnologia per il futuro. Infatti per precisare, Samsung ha presentato tre diversi display MicroLED trasparenti. Due versioni di questi display sono basate su un pannello di vetro colorato, mentre la terza versione è completamente trasparente e provvisto di una cornice. Quest’ultima versione offre delle immagini che sembrano essere sospese a mezz’aria, come se stessimo guardando un ologramma.

Samsung: diamo un occhiata a qualche dettaglio

L’idea che le immagini siano sospese a mezz’aria, è merito dell’elevata densità dei pixel, che ci offre delle immagini nitidissime. Per quanto riguarda lo spessore, le varianti dovrebbero misurare circa un centimetro.