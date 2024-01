Samsung ha intenzione di lanciare i nuovi modelli come il Galaxy S24, S24+ e Galaxy S24 Ultra con delle novità tra cui l’ inserimento dell’ intelligenza artificiale e i nuovi aggiornamenti software che saranno garantiti per sette anni; questo è un punto a favore dato che fino ad oggi Samsung predisponeva gli aggiornamenti solo per 2,3 anni. Tra gli aggiornamenti ritroviamo come sempre la sicurezza ma anche nuove funzionalità del sistema operativo Android.

Quindi con la presentazione del Samsung Galaxy S24 il 17 gennaio verranno mostrati al pubblico finalmente le caratteristiche e le capacità del nuovo modello; questo tipo di cambiamento viene visto dalle altre case produttrici come una sfida che servirà per portare tutto l’ ecosistema Android su un altro livello. Oltre anche al fatto che alcune delle case si sono già indirizzate verso la via del cambiamento come gli smartphone di Google, tra cui Pixel 8 e 8 Pro che hanno adottato la strategia dei sette anni di aggiornamento.

Samsung, ecco le novità per quanto riguarda l’AI

Nelle nuove funzionalità dei futuri modelli Samsung ci sono anche le funzionalità relative all’ intelligenza artificiale che potrebbero essere gratuite per i Galaxy fino al 2025; però dal 2025 in poi non sono state rilasciate dalla casa alcune dichiarazioni su quello che ha intenzione di fare. Anche perché se dovesse introdurre il pagamento sull’Al sarebbe un cambiamento significativo e da prendere in considerazione per gli eventi futuri dato che potrebbe condizionare le aziende produttrici di smartphone fare lo stesso con i loro modelli.

L’ intelligenza artificiale sarebbe uno strumento molto utile per tutti perché a volte offre delle informazioni più chiare rispetto ad esempio alle ricerche su Google. L’utilizzo di quest’ ultima però potrebbe diventare un problema se vengono inseriti dei pagamenti che ne ridurrebbe il numero di utilizzatori e allo stesso tempo il guadagno per le società che la rendono disponibile al pubblico.