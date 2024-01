Nuovo scenario per il Roaming Europeo: come cambiano le regole

Novità del 2024: Adattamenti delle compagnie alle regole Roaming

Il Regolamento Ue 2022/612, entrato in vigore recentemente, ha portato ulteriori cambiamenti nel panorama del roaming europeo. Il principio fondamentale del “Roaming Like At Home” ha consentito ai consumatori di fruire di minuti, messaggi e dati in ingresso e in uscita nei Paesi dell’UE alle stesse condizioni della loro offerta nazionale, con un massimo di traffico dati definito in base al costo mensile della tariffa. Ogni anno, però, gli operatori telefonici sono tenuti ad adeguare i prezzi e i limiti a causa dei minori costi dei prezzi di roaming all’ingrosso. Ciò garantisce che i consumatori possano godere di un massimo di trasparenza e convenienza durante i loro viaggi.

Le compagnie telefoniche stanno rispondendo alle esigenze dei consumatori offrendo strumenti online che consentono di calcolare istantaneamente la quantità di dati utilizzabili in Europa. Operatori come Windtre, Fastweb, Iliad, Vodafone, TIM e mettono a disposizione dei tool che permettono agli utenti di inserire il costo della propria offerta e conoscere immediatamente i limiti di dati disponibili.

Le nuove regole del roaming europeo hanno rivoluzionato l’esperienza dei viaggiatori, rendendo la comunicazione internazionale più semplice e accessibile. La possibilità di utilizzare dati, chiamate e SMS nei Paesi dell’UE come se ci si trovasse in patria ha reso i viaggi più piacevoli e senza preoccupazioni. Con gli operatori che forniscono strumenti per monitorare e gestire i dati disponibili, i consumatori possono godere di una connessione affidabile e conveniente durante i loro spostamenti in Europa.