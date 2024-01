La Supercoppa Italiana inaugura la stagione calcistica con un ritardo rispetto agli anni precedenti, ma lo fa con un nuovo entusiasmo e un formato innovativo. Il calcio italiano si appresta a vivere un’edizione speciale, introducendo il formato delle Final Four per rendere il torneo più coinvolgente per il pubblico televisivo.

La nuova Supercoppa Italiana, tutte le novità

Il torneo vedrà la partecipazione di quattro squadre di spicco: il Napoli, campione d’Italia in carica, la Fiorentina, finalista della Coppa Italia precedente, l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, e la Lazio, classificatasi seconda in campionato la stagione passata. Un cast di squadre di alto livello promette emozioni e spettacolo sul campo.

L’avvio del torneo è fissato per giovedì 18 gennaio 2024, con il match tra Napoli e Fiorentina alle ore 20. La trasmissione avverrà su Italia 1 e Mediaset Infinity, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, supportati dagli inviati Francesca Benvenuti e Carlo Landoni. Italia 1 proporrà inoltre un ampio spazio pre e post partita, condotto da Monica Bertini e Carlo Landoni.

La corsa verso la Supercoppa continuerà venerdì 19 gennaio 2024, con il confronto tra Inter e Lazio alle ore 20, in diretta su Canale 5. La telecronaca sarà ancora a cura di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, mentre Monica Bertini sarà affiancata da Mino Taveri per il pre e post partita su Canale 5.

Un format innovativo e squadre di eccellenza

La tanto attesa finalissima, momento culminante della Supercoppa Italiana, sarà trasmessa lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 20, con la copertura delle reti Mediaset e Mediaset Infinity.

Questa nuova edizione della Supercoppa Italiana promette di regalare agli appassionati di calcio emozioni avvincenti e partite spettacolari. Il cambio di formato e le squadre di alta qualità coinvolte rendono questa competizione un’occasione da non perdere, segnando l’inizio della stagione calcistica con stile e entusiasmo.