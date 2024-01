Il dibattito sulla modalità incognito di Google Chrome è da tempo al centro dell’attenzione, ma recentemente si è verificato un notevole cambiamento, almeno dal punto di vista della comunicazione. Secondo quanto riportato da fonti affidabili come The Verge e Gizchina il 16 gennaio 2024, la società di Mountain View ha apportato delle modifiche significative al messaggio visualizzato quando si attiva la modalità incognito su Google Chrome, a partire dalla versione Canary 122.0.6251.0, come segnalato anche da MSPowerUser.

Modifiche per la modalità in incognito di Chrome

Attualmente, nella versione stabile di Google Chrome, quando si apre una nuova finestra di navigazione in incognito tramite l’icona dei tre puntini in alto a destra, appare un nuovo messaggio. La nuova frase visibile ora quando indica chiaramente che tutti gli altri utenti utilizzando il dispositivo in questione non potranno vedere l’attività svolta tramite la modalità in incognito. Inoltre, nella stessa didascalia si ribadisce che, nonostante si possa navigare in modo più privato, non cambieranno le modalità di raccolta dati dei siti web. Tra questi, viene annunciato, è incluso anche Google che salverà tutti i download, gli elementi dell’elenco di lettura e i segnalibri.

La modifica apportata, dunque, è un tentativo di Google di fornire maggiore trasparenza sulla gestione dei dati. In particolare, questo intervento arriva soprattutto in risposta alle precedenti accuse di tracciamento mosse contro la modalità incognito di Chrome. La differenza nel linguaggio utilizzato mostra come Google stia cercando di affrontare in modo più diretto e trasparente la questione della privacy degli utenti.

Questi cambiamenti sono particolarmente significativi alla luce delle continue preoccupazioni e critiche riguardanti la gestione dei dati personali da parte delle grandi aziende tecnologiche. La mossa di Google riflette un impegno più forte nel rendere chiare le politiche di raccolta dati. Inoltre, si evince il tentativo di dissipare possibili dubbi e preoccupazioni degli utenti. Questi sviluppi rappresentano un passo importante per risolvere una delle controversie più dibattute nel mondo della tecnologia.

In questo caso specifico, le attenzioni dell’azienda sono rivolte a tutti coloro che decidono di usufruire della modalità incognito, ma non è da escludere che in futuro decida di intervenire anche riguardo altre questioni chiave.