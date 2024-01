Iliad ha la nuova offerta da 150 giga, ecco il prezzo e la sorpresa

Siamo ancora una volta di fronte al ritorno della cara vecchia Giga 150 di Iliad, offerta che costa solo 9,99 € al mese.

Sul sito ufficiale infatti gli utenti potranno ritrovarla disponibile, proprio come un tempo. Si potrà sottoscrivere a tempo indeterminato.

Iliad, arriva la nuova offerta leader: ecco la Giga 150 con tutto incluso e il 5G

All’interno della promo ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 5G a 9,99 € al mese per sempre.

Iliad include gratuitamente all’interno di questa promozione mobile il suo 5G. Non ci saranno pertanto costi ulteriori da corrispondere al gestore, che permetterà a tutti coloro in possesso di uno smartphone compatibile di usare la massima velocità. Lo stesso vale anche per la zona di competenza nella quale esercitate il diritto alla vostra offerta: se in quel quartiere non c’è copertura 5G, sarà inutile avere un’offerta così performante. Allo stesso tempo però c’è da dire che il 4G di Iliad è ben diffuso sul territorio per cui l’offerta potrebbe essere ugualmente sottoscritta senza problemi.

All’interno di questa soluzione poi ci sono tutti i servizi inclusi gratuitamente, come l’hotspot, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e molto altro ancora. Allo stesso tempo ricordiamo anche con un’offerta provvista di un prezzo del genere, si può accedere liberamente allo sconto sulla fibra ottica. Invece di pagare 24,99 € la soluzione da 5 gigabit di Iliad, la si pagherà solo 19,99 € al mese per sempre. Ovviamente il modem sarà incluso per tutti. Ora la scelta sta a voi: tutto è disponibile sul sito ufficiale.