L’annuncio di un nuovo round di licenziamenti da parte di Google ha scosso nuovamente l’ambiente aziendale, dopo pochi giorni dai recenti tagli nella divisione FitBit. Questa volta, la mossa dell’azienda di tecnologica colpirà l’unità Large Customer Sales (LCS), una componente strategica dedicata alle vendite alle grandi aziende in tutto il mondo. La notizia, inizialmente riportata da Business Insider e successivamente confermata da Google stesso a The Verge, ha suscitato preoccupazioni e speculazioni sulla stabilità e sulla strategia interna dell’azienda.

Secondo Chris Pappas, portavoce di Google, questa decisione è parte integrante di un processo annuale di ristrutturazione finalizzato a ottimizzare i team e garantire i migliori servizi possibili ai clienti. È importante notare che, al contrario dei recenti licenziamenti nella divisione FitBit, l’attenzione questa volta si sposterà dall’hardware alle vendite B2B.

Nuovi licenziamenti da parte di Google

L’unità LCS di Google aveva già subito alcuni tagli nell’ottobre dell’anno precedente, sebbene in misura limitata. Questa nuova ondata sembra essere più ampia, con ripercussioni significative per il personale interessato. Pappas ha sottolineato che coloro i cui ruoli saranno eliminati avranno l’opportunità di candidarsi per altre posizioni vacanti all’interno di Google, indicando una volontà di gestire il processo in modo responsabile e sostenibile per il personale coinvolto.

The Verge ha aggiunto ulteriori dettagli, suggerendo che questi licenziamenti rappresentino solo l’inizio di una serie di misure restrittive pianificate da Google nel corso del 2024. La testata americana ha supposto che l’azienda potrebbe procedere con ulteriori tagli in vari settori operativi, suggerendo che il numero di dipendenti che hanno perso il lavoro dall’inizio dell’anno ha già superato la soglia dei 1.000.

Questa serie di licenziamenti solleva domande sulla salute finanziaria e sulla direzione strategica di Google. L’azienda, da tempo leader nel settore tecnologico, sembra affrontare sfide interne che potrebbero influenzare la sua posizione competitiva sul mercato. È possibile che questi tagli siano parte di un più ampio sforzo di ristrutturazione aziendale per adattarsi a cambiamenti di mercato o per concentrarsi su settori ritenuti più redditizi. Gli sviluppi futuri in casa Google saranno monitorati con attenzione dalla comunità aziendale e dai media, poiché l’azienda cerca di navigare attraverso le complesse dinamiche del mondo tecnologico in continua evoluzione.