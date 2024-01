Il colosso americano Microsoft ha concluso in bellezza il 2023 proponendo tanti videogiochi in offerta su Xbox Store con la sua promozione denominata Ultima Opportunità. Ora, però, l’azienda sta già pensando al nuovo anno e ha deciso di proporre altrettanti sconti ed iniziative interessanti. Su Xbox Store, infatti, sono disponibili al download tantissimi videogiochi a dei prezzi davvero interessanti e alcuni di questi arrivano ad avere un notevole sconto pari al 90%.

Xbox Store, tanti videogiochi con sconti pazzeschi fino al 90%

Microsoft ha da poco reso disponibili su Xbox Store tantissimi videogiochi di rilievo in super sconto. Come già accennato in apertura, si tratta di una nuova valanga di sconti ed offerte, dopo l’ultima promozione denominata Ultima Opportunità (resa disponibile qualche settimana fa).

Con questa nuova promozione, gli utenti potranno scaricare ad un ottimo prezzo tantissimi videogiochi super interessanti. Nella maggior parte dei casi, sono videogiochi aperti a tutti gli utenti, dato che non è indispensabile essere abbonati ad esempio a Xbox Game Pass. Per gli amanti della saga di Assassin’s Creed, ritornano nuovamente in sconto svariati titoli.

Tra questi, ci sono ad esempio i videogiochi Assassin’s Creed Chronicles Trilogy e Assassin’s Creed Valhalla. Il primo di questi è al momento proposto ad un prezzo pazzesco di appena 7,49 euro grazie allo sconto del 70%. Il secondo, invece, viene proposto con uno sconto del 75% e ad un prezzo di 17,49 euro. Come già detto, ci sono poi diversi titoli proposti con uno sconto esagerato del 90%. Tra questi, sono compresi i videogiochi XCOM 2 Collection e Rogue Legacy.