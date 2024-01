Microsoft potrebbe presto introdurre Copilot Pro, un abbonamento premium per il proprio assistente IA, secondo quanto emerge da un’analisi degli APK relativi agli ultimi aggiornamenti del browser Edge Canary su Android (versioni 122.0.2336.0 e 122.0.2342.0). Questa iniziativa potrebbe consentire agli utenti di sfruttare appieno i modelli di intelligenza artificiale più recenti e di creare immagini ad alta risoluzione, superando le limitazioni dell’edizione gratuita di Bing Image Creator.

Dettagli su Copilot Pro, l’eventuale versione a pagamento dell’assistente IA di Microsoft

Simile a ChatGPT Plus, Copilot Pro potrebbe offrire vantaggi come l’accesso prioritario a risposte rapide e creazione di immagini di qualità superiore. L’analisi del codice negli APK ha rivelato riferimenti chiari a funzionalità come “Get Copilot Pro“, “Launch Copilot Pro“, e “Get the latest AI models,” suggerendo un imminente lancio.

Al momento, la versione gratuita di Copilot ha alcune restrizioni, inclusi limiti di risposte per sessione e conversazioni giornaliere. Bing Image Creator genera immagini a una risoluzione che potrebbe non essere sufficiente per tutte le esigenze. L’implementazione di un abbonamento premium potrebbe essere la strategia di Microsoft per monetizzare gli investimenti nella piattaforma.

Anche se il prezzo di Copilot Pro non sia stato ancora rivelato, gli indizi trovati sono considerati affidabili. Microsoft non ha commentato ufficialmente, ma la fonte delle informazioni ha dimostrato consistenza. Un annuncio ufficiale potrebbe essere imminente, fornendo agli utenti la possibilità di accedere a funzionalità avanzate dell’assistente IA mediante un abbonamento premium.

Per il momento questo sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo, ma restate connessi per tutti i dettagli ed eventuali aggiornamenti.