Perdersi nel vasto catalogo di film su Amazon Prime Video può essere un’esperienza travolgente, ma questa settimana abbiamo selezionato cinque gemme che stanno per lasciare la piattaforma. È tempo di recuperarle prima che spariscono!

Questa selezione di contenuti che abbiamo fatto per voi, offre un mix di generi per accontentare tutti i gusti. Non lasciate che questi titoli vi sfuggano, recuperateli su Amazon Prime Video prima che scadano e godetevi una settimana di cinema assolutamente imperdibile.

Prime Video: I film da vedere prima che scompaiano

Tra i consigli che intendiamo fornirvi per vivere tutta la settimana all’insegna di Prime video, iniziamo con “The Nice Guys,”.

Una commedia nera diretta da Shane Black con Russell Crowe e Ryan Gosling. Un noir comico che promette di conquistare gli spettatori con la sua trama intrigante e le esilaranti performance dei protagonisti.

Se siete in cerca di una commedia romantica con un tocco di fantascienza, “Questione di tempo” con Rachel McAdams e Domnhall Gleeson è un must-watch. Una storia affascinante che fonde amore e viaggi nel tempo in modo unico.

Per gli amanti del crime, “The Departed” di Martin Scorsese è un capolavoro da non perdere. Con un cast stellare e una trama piena di intrighi e agenti sotto copertura, il film tiene gli spettatori col fiato sospeso. Sorprendentemente, Scorsese non si aspettava l’Oscar per questa creazione mozzafiato.

L’horror entra in gioco con “Midsommar” di Ari Aster, un viaggio psicologico in un villaggio svedese dai terribili segreti. La performance intensa di Florence Pugh aggiunge un tocco memorabile a questo film che promette di lasciare il pubblico inorridito.