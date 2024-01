Elon Musk ha veramente lavorato per il colosso Microsoft? La biografia lo conferma.

Una delle figure più importanti dello scenario Tecnologico-Scientifico, Elon Musk, sembrerebbe aver lavorato per il colosso aziendale Microsoft. Infatti, nella sua autobiografia, a pagina 56 della versione italiana, Musk afferma che, nel 1989, per rincorrere il “sogno americano” lasciò il Sudafrica per andare a fare uno stage nell’ufficio Microsoft di toronto.

La biografia fornisce qualche dettaglio sulle attività quotidiane di Musk durante quel periodo. In particolare, a pagina 57, l’autore Isaacson menziona che Elon aveva pochi amici a Toronto e trascorreva la maggior parte del suo tempo lavorando al computer o leggendo. Per approfondire ulteriormente, potrebbe essere interessante consultare direttamente la biografia, reperibile anche su piattaforme come Amazon.

La notizia che Musk avesse lavorato per Microsoft nei primi anni della sua carriera era già nota a alcuni utenti, come dimostra un post su Reddit di circa nove anni fa. In tale post, si fa notare che durante il periodo di Zip2, l’azienda che ha segnato l’inizio del successo di Musk, lo stage presso Microsoft era menzionato sul sito ufficiale della società. Utilizzando il WayBack Machine, è ancora possibile visualizzare questa citazione relativa all’azienda di Redmond. La biografia ora fornisce ulteriori dettagli su questa fase cruciale della carriera di Musk.

La biografia, quindi, non solo getta luce su questa fase meno conosciuta della carriera di Musk, ma offre anche spunti per riflettere su come questa esperienza abbia potuto influenzare le sue scelte imprenditoriali future. La sua permanenza presso Microsoft potrebbe aver contribuito a plasmare il suo approccio all’innovazione e alla tecnologia, aprendo la strada a successi imprenditoriali che avrebbero caratterizzato il suo cammino professionale.