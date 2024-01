Il CES 2024 è stato un continuo di sorprese tecnologiche e Sony non è stata da meno. Il CES è un evento tecnologico che si svolge a Las Vegas e ha come tema principale le innovazioni tecnologiche.

Sony, assieme a Polyphony Digital(gli autori di Gran Turismo), ha presentato l’AFEELA: un’automobile elettrica altamente tecnologica che sarà’ tecnicamente possibile guidare con il controller della PS5. L’AFEELA si presenta come una macchina elettrica all’avanguardia, con funzionalità avanzate, sfruttando l’AI e un mondo 3D virtuale. Ma andiamo con ordine.

La macchina possiede al suo interno un enorme schermo che permetterà una connessione con una PS5. Inoltre Sony, in contatto con Microsoft, ha promesso una IA di guida utilizzando i servizi di OpenAI e Azure. La macchina vanta di un sistema di insonorizzazione avanzato, che divide nettamente i suoni dentro e fuori dal veicolo. Possiede poi altoparlanti all’interno del sedile per una maggiore comodità e relax.

Sull’aspetto sicurezza, Sony garantisce una visione a 360°, tramite i vari sensori collegati agli schermi dell’AFEELA. Vengono inoltre garantiti aggiornamenti periodici e una connessione continua ai server centrali. Che anche Sony voglia seguire le orme di Tesla? E’ probabile e non è’ solo il look futuristico della macchina che lo suggerisce, ma anche la sua integrazione con intelligenza artificiale per aumentare la sicurezza del conducente e dei passeggeri.

Parlando del lato tecnico, l’AFEELA sarà dotata di 2 motori elettrici, uno per ogni asse, per la bellezza di circa 400 cavalli. Possiede una batteria al litio di 91 kWh e la sua alimentazione saràdi 150kW DC.

Cosa ne pensano gli esperti di AFEELA?

La veicolo targato Sony è indubbiamente interessante, e la collaborazione Sony + Honda promette bene. E’ innegabile che con le sue innumerevoli features, l’AFEELA sia più un idea che un veicolo in sè. L’idea che il nuovo standard di veicoli deve integrare tecnologie all’avanguardia che mettano in sicurezza chi la guida, utilizzando tecnologie IA e self driving e garantendo un comfort sempre più efficiente.