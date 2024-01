Dopo le ottime vendite degli tracker di prima generazione, numerose fonti rendono più insistenti i rumors che attestano che Apple stia lavorando a quelli di seconda generazione, gli AirTag 2, convinta appunto dai risultati soddisfacenti ottenuti da quelli messi in vendita anni orsono.

Ci sarà da aspettare

Una delle notizie in comune a tutti i rumors è che però ci sarà decisamente da attendere prima dell’arrivo dei nuovi item trackers, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, come dichiarato da Macrumors, lo sviluppo non sarebbe ad uno stadio particolarmente avanzato, dunque gli AirTag 2 arriverebbero e probabilmente arriveranno solo nell’ultima parte del 2025, con molta probabilità solo verso Ottobre, dopo l’uscita di iPhone 17, Kuo ha infatti spiegato che la produzione è stata traslata dal quarto trimestre 2024 al medesimo del 2025.

Anche il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riportato la medesima notizia affermando che: “Apple ha valutato l’idea di lanciare gli AirTag di seconda generazione nel 2024, ma le mie fonti mi hanno detto che, al momento, il piano è quello di far raggiungere loro il mercato nel corso del 2025″.

Lo stesso Gurman ha poi dichiarato che AirTag 2 arriverà con un chip wireless migliorato proprietario di Apple che probabilmente sarà o lo stesso chip Ultra-Wideband di iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Ultra 2, oppure un nuovo chip mai visto prima e creato appositamente per il nuovo dispositivo.

Non rimane che attendere, attesa che a quanto abbiamo capito sarà decisamente nutrita, Apple sembra aver intenzione di prendersela con comodo ed evidentemente al momento ha altre priorità nella propria to do list.