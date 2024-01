È arrivato il momento di parlare di un’interessantissima notizia a tema Apple, sembra che l’azienda californiana sia riuscita ad aggiudicarsi il primato delle vendite grazie ai suoi prodotti di punta. Anzi è praticamente un dato di fatto che quest’anno Apple ha dominato il mercato dei telefoni, conquistando lo scettro sia in Cina che in Europa occidentale quanto in India.

Il dominio delle categorie high-end è sicuramente indicativo di un successo senza pari, un successo che era previsto da diverso tempo. In Cina si è rivelato un po’ più difficile del previsto, colpa di Huawei, brand ancora forte nel territorio natale, che ha minato un po’ la credibilità della mela, senza però alla fine riuscire a sconfiggere i rivali. D’altro canto il colosso cinese, nonostante le sanzioni ancora attive, è riuscito ad aumentare la propria quota di mercato. Al secondo posto però troviamo Samsung, a livello mondiale, con una quota del 17%.

Apple ha dominato il mercato dei telefoni, vediamo i dati al riguardo

Prima di continuare questo discorso c’è da definire il concetto di telefono di punta, ovvero un dispositivo avente un prezzo superiore ai 600 euro/dollari, ed Apple rappresenta l’unico vero baluardo all’interno di un settore che sta andando sempre più a rilento. Basti vedere il divario enorme fra le società: Apple si stima abbia una quota dominante del 71%, mentre Samsung del 17%, Huawei è arrivata ad un 5%, un piccolo vantaggio rispetto all’anno scorso nonostante l’assenza del 5G.

Menzione speciale per marchi come Xiaomi e OPPO che hanno fatto sentire la loro presenza nonostante le loro quote siano state esigue rispetto alle aziende rivali. Clamorosa invece la situazione se si parla del mercato di fascia bassa e medio/bassa dove Samsung è al primo posto e i due colossi cinesi appena citati subito dietro. Infine dobbiamo ribadire che l’interesse verso le ammiraglie non è solo una questione di funzionalità e specifiche tecniche: oramai i top di gamma sono diventati uno “status symbol” soprattutto nei mercati emergenti.

Come già detto Apple ha dominato il mercato dei telefoni di fascia alta, ed è facile prevedere che questo primato rimarrà in mano all’azienda americana per molti altri anni ancora, questo perché si tratta di scelte aziendali, quando un’entità come la Apple ha deciso di intraprendere questa strada probabilmente erano sicuri del successo che avrebbero riscontrato, continuando a perseverare nell’innovazione e nell’efficienza dei loro prodotti, alla fine il tempo gli avrebbe dato ragione, e così è stato.