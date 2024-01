Google Maps continua a innovare nel campo della navigazione digitale, presentando una soluzione rivoluzionaria per affrontare i punti ciechi nelle gallerie stradali, pedonali o ferroviarie. La sfida principale risiede nella perdita di segnale GPS quando ci si trova in ambienti chiusi, come le gallerie, ostacolando l’aggiornamento accurato della posizione dell’utente sulla mappa.

La novità introdotta da Google Maps consiste nell’utilizzo di beacon Bluetooth posizionati strategicamente all’interno delle gallerie. Questi dispositivi consentono al sistema di geolocalizzare gli utenti anche quando il segnale GPS è debole o assente. Un passo avanti significativo che rende la navigazione attraverso ambienti critici più fluida ed efficiente.

L’implementazione di questa nuova funzionalità per l’app di Google Maps, segue il principio già adottato con successo da Waze, dimostrando l’efficacia di utilizzare i beacon Bluetooth come supporto alla geolocalizzazione. Per attivare questa innovazione su Google Maps, gli utenti possono accedere alla sezione “Opzioni di guida” all’interno del menu “Impostazioni di navigazione” nelle impostazioni dell’app. È importante notare che, al momento, questa novità è disponibile solo per gli utenti Android e non ancora per quelli iOS.

Questa evoluzione di Maps rappresenta un passo avanti significativo nella risoluzione di una delle criticità comuni dei sistemi di navigazione. Grazie ai beacon Bluetooth, la navigazione diventa più affidabile anche in contesti dove il segnale GPS tradizionale avrebbe difficoltà. Un aggiornamento che renderà l’esperienza di utilizzo dell’app ancora più soddisfacente per milioni di utenti in tutto il mondo.