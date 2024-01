Il nuovo brevetto consente di giocare durante il download dei giochi della playstation 5. Quest’ultimo parla di un nuovo accessorio che deve essere applicato dai giocatori agli stick analogici del joystick, con un solo obiettivo; l’obiettivo è quello di rendere i movimenti molto più precisi e limitare lo spazio di manovra.

PlayStation 5: come è fatto questo accessorio?

Questo accessorio assomiglia molto agli anelli di spugna che già sono sul mercato e vanno installati sotto agli stick dei controller per rendere la mira nei giochi di sparo più precisa.

Il brevetto riguarda solo accessori del Dualsense?

Non è però detto riguardi solo accessori del Dualsense, dato che la Sony vuole far uscire una nuova versione dei controller con un sistema in grado di modificare la resistenza degli analogici in base al gioco e alla situazione in cui ci si trova.

Quali sono le funzionalità del Dualsense?

Il Dualsense ha alcune funzioni nascoste nel tasto Share, ha la capacità di illuminare i LED, ha il secondo microfono, utilizzato per limitare i rumori di sottofondo. Inoltre, ha la possibilità di essere collegato al PC, oppure agli smartphone Android/iOS; per far si che che il controller inizi ad essere visibile agli altri dispositivi bisogna premere contemporaneamente il tasto Share e Playstation.

Quali sono gli utilizzi del tasto Playstation?

Il tasto Playstation ti può indirizzare direttamente al Centro di Controllo, oppure ti può far apparire sul lato sinistro dello schermo il menu Scopri. Come ultima capacità ha quella di riportarti direttamente alla schermata home di PS5.