Un gran numero di offerte è arrivato oggi sul sito ufficiale di Unieuro, proprio per rendere orgogliosi gli utenti di frequentare questo marchio. Tra i grandi magazzini infatti l’azienda è probabilmente quella che si espone al meglio, peraltro con prezzi molto più vantaggiosi rispetto alla concorrenza.

Oggi siamo al cospetto di offerte clamorose che riguardano prodotti straordinari, come ad esempio cuffie, smartphone, computer, tablet e molto altro ancora.

Unieuro vuole stupire ed effettivamente ci è riuscito con promozioni clamorose su prodotti Apple, Samsung e di tanti altri brand.

Unieuro, le migliori offerte del FUORITUTTO attualmente disponibile sul sito

Tra le offerte più apprezzate di questo FuoriTutto di Unieuro ci sono sicuramente gli AirPods di Apple nella loro seconda generazione. I famosi auricolari oggi arrivano con un ottimo sconto, in quanto costano solo 119 € invece che 149.

A seguire, sempre per quanto riguarda il marchio Apple, ecco in sconto l’iPad di nona generazione, quello con schermo da 10,2″ in versione Wi-Fi e con 64 giga di memoria interna. La colorazione grigio siderale costerà solo 359 €, per cui con uno sconto di 80 € rispetto al prezzo precedente.

Passando invece al marchio Samsung, è con prodotto straordinario, l’attuale top di gamma Galaxy S23. Con un display da 6,8″ di tipo AMOLED e con una fotocamera da 200 MP, lo smartphone si presenta con 256 GB di memoria ed un prezzo di 899 € invece che di 949 €.

Per terminare, ecco l’Apple Watch Series 9, dispositivo da 41 mm in alluminio con un prezzo di 419 € invece che di 459. Per tutto il resto, basta affidarsi al sito ufficiale di Unieuro.