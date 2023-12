L’operatore telefonico virtuale Noitel propone per tutti i suoi nuovi clienti una valanga di offerte di rete mobile super convenienti. Per il nuovo mese di dicembre e anche fino a metà gennaio, l’operatore virtuale ha deciso di continuare a proporre questo super catalogo di offerte per tutti i suoi nuovi clienti. Ecco qui di seguito i dettagli.

Noitel, fino a metà gennaio sarà disponibile un super catalogo di offerte

L’operatore telefonico virtuale Noitel proporrà fino ad addirittura metà gennaio 2024 il suo vasto catalogo di offerte mobile. Come da tradizione dell’operatore, si tratta di offerte molto convenienti e con tanti minuti e giga che gli utenti potranno sfruttare ogni mese. Gli utenti potranno scegliere tra offerte mobile con pagamento mensile oppure tra offerte con pagamento annuale.

Una delle offerte più convenienti è l’offerta mobile denominata Noitel MoreVoice Plus. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile di soli 4,49 euro ed include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. C’è poi anche l’offerta mobile denominata Noitel Next Step Plus.

Quest’offerta, a differenza della precedente, include ogni mese anche 30 GB di traffico dati per navigare. Rimangono poi inclusi sempre minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che i nuovi clienti dovranno pagare per potere usufruire di questa offerta è di 4,99 euro al mese. È anche poi disponibile un’altra offerta con più traffico dati per navigare, ovvero Noitel Super Jump 150 con ben 150 GB per navigare in rete.