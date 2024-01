Truffa del lunedì, il messaggio che ruba SOLDI e dati agli utenti

Ancora una nuova truffa phishing avrebbe messo nei guai diversi utenti in Italia. Il messaggio parla di un conto che i malviventi farebbero finta di ricordare agli utenti, come se lo avessero aperto e se lo fossero dimenticato.

Truffa in giro: ecco il messaggio che vi porta via i risparmi

“Gentile utente, abbiamo osservato che hai registrato con successo un account nel nostro sistema un anno fa. Tuttavia, sembra che tu non abbia effettuato l’accesso al tuo gabinetto personale da un bel po’ di tempo. Desideriamo informarvi sull’importanza di essere attivi nel sistema. Per offrire opportunità ad altri utenti e sostenere lo stato attuale della nostra piattaforma, prevediamo di bloccare presto gli account automaticamente inattivi.

Tieni presente che il saldo verrà cancellato al momento della disattivazione dell’account. Ti invitiamo ad accedere al tuo gabinetto personale e a verificare gli ultimi aggiornamenti e le funzionalità che offriamo. Apprezziamo la tua partecipazione al nostro sistema e non vediamo l’ora di rivederti. Grazie per l’attenzione e la collaborazione. Premi il pulsante qui sotto per accedere al tuo account.”

Un messaggio di questo genere può far sì che le persone ci caschino. Più utenti infatti hanno creduto al messaggio, credendo anche di aver aperto tempo addietro un conto del genere sul quale si sarebbero accumulati dei soldi a loro insaputa. Seguendo il motto che recita “tentar non nuoce”, hanno cliccato sul link, che noi ovviamente abbiamo omesso, e hanno compilato con tutti i loro dati aggiungendo anche la carta di credito su cui scaricare i fantomatici soldi accumulati sul finto conto. È proprio così che improvvisamente sono stati dei defraudati.