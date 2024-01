Microsoft sta portando avanti l’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale in Windows 11, e l’ultima novità riguarda Copilot. Recentemente è emersa una nuova funzionalità nella Insider Preview Build 23615, disponibile nel canale Dev, che promette di rendere l’utilizzo di Copilot ancora più agevole grazie al drag and drop.

Questa funzione permetterà agli utenti di selezionare e trascinare file direttamente all’interno di Copilot. Basterà aprire una cartella contenente i file desiderati e trascinarli nella parte inferiore a destra dello schermo in Copilot. Questo approccio rende l’interazione con l’IA più immediata e intuitiva, eliminando passaggi intermedi e semplificando il processo di sfruttamento delle potenzialità di Copilot.

Microsoft, la nuova funzionalità in arrivo semplifica l’uso di Copilot

Anche se Microsoft ha introdotto la funzionalità nella Insider Preview Build 23615, il changelog sottolinea che il nuovo comportamento di Copilot è “in arrivo” nella build pubblica per tutti gli utenti. Ciò suggerisce che a breve tutti potranno beneficiare del drag and drop in Copilot, consentendo all’IA di generare riassunti di testi o rimuovere gli sfondi delle immagini con facilità. Oltre a poter svolgere moltissime altre funzionalità tutte da scoprire.

Quest’ultimo miglioramento segue di poco un’altra caratteristica aggiunta, individuata il 3 gennaio 2024 nella build 23612, che permetteva l’accesso a un menù contestuale quando si trascina un file sull’icona di Copilot.

Insomma, Microsoft continua a investire nella rendere l’esperienza utente su Windows 11 sempre più avanzata e user-friendly. Quest’ ultimo si conferma infatti come una delle principali protagoniste di questa evoluzione. Un’evoluzione che cambierà man mano e totalmente la nostra intera esperienza d’uso del web.