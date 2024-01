Bollo auto e CANONE Rai da non pagare se avete questi REQUISITI

Canone Rai e bollo auto da pagare? Purtroppo non c’è nulla da fare: dovrete procedere, a meno che non avete dei requisiti particolari. Nei paragrafi in basso potete leggere tutte le informazioni necessarie per grandi linee.

Canone RAI, ecco chi può non pagarlo: è diverso dal bollo

Questa particolare tassa innanzitutto è stata finalmente abbassata rispetto agli altri anni. Come tutti i ben sanno, il costo era di circa 90 € all’anno, mentre ora è diventato di 70 € all’anno, sempre da pagare in fattura elettrica in 10 mesi. Purtroppo non si è riusciti ad ottenere quanto richiesto anche dall’Unione Europea, ovvero l’eliminazione del canone dalla bolletta dell’elettricità.

Coloro che possono evitare di pagare questa fastidiosa imposta, sono le persone che hanno 75 anni di età almeno e che non hanno un reddito superiore ad 8000 € annui. Hanno diritto all’esenzione totale anche coloro che in casa non hanno una televisione o una radio. Tutti quei militari che si trovano sul territorio italiano senza avere la residenza, possono godere dello stesso beneficio.

Bollo auto, alcuni utenti possono evitare senza problemi di pagarlo

Passando al bollo auto, la situazione risulta diametralmente differente. Questa tassa, differentemente dal canone Rai, è governata dalle regioni. Proprio per questo motivo ognuno si comporterà come meglio crederà, con prezzi diversi ed esenzioni diverse. Il bollo auto ad esempio può essere non pagato in tutta Italia se si è titolari della legge 104 o di un’auto storica.

Diversamente, a non pagarlo saranno solo coloro che hanno un’auto elettrica, soprattutto in Lombardia e Piemonte dove l’esenzione dura per sempre.