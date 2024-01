TRUFFA perfetta, con questo TRUCCO rubati migliaia di euro dai conti

Con le truffe che girano sul web è davvero difficile avere a che fare. Gli utenti purtroppo spesso ci cascano, soprattutto quando le e-mail in arrivo parlano di belle donne da conoscere.

Il nuovo messaggio truffa infatti riconduce ad un sito di incontri dove qualcuno ha perso i propri dati personali e anche bancari.

Truffa in corso, la mail incriminata è qui sotto

“Ciao caro amico, vorrei offrirti una conoscenza tra noi due.

Mi chiamo Chantal e sono venuta qui la settimana scorsa come parte di un programma di scambio di un anno.

Dal momento che non ho ancora trovato amici e fan qui, ti suggerisco di determinare il momento giusto insieme e organizzare appuntamenti sessuali.

Spero ti sia piaciuta la mia idea semplice e interessante? Voglio dire subito che sono molto depravato e pronto per qualsiasi fantasia.

Allego il percorso al mio profilo e aspetto il tuo messaggio, nickname Chantal-juicy-88.

Nel mio profilo troverai il mio numero whatsapp e le mie foto.

Sto aspettando la tua chiamata.”

Proprio verso il finire del messaggio, ci sarà un link incorporato, che noi ovviamente abbiamo provveduto ad omettere. Gli utenti meno esperti, magari presi dalla foga di conoscere una bella ragazza (ci sarà anche una foto allegata alla mail), si precipiteranno su questo finto sito di incontri.

Sarà proprio qui che avverrà la truffa vera e propria, visto che ci saranno dei form da compilare con i propri dati che finiranno direttamente nelle mani dei malviventi. Potranno quindi decidere cosa farne in maniera del tutto arbitraria, magari creando degli account a nome dei poveri malcapitati per effettuare altre truffe.